Test Jerez, Moto2 e Moto3: Aldeguer e Rueda brillano nell'ultima giornata

Nelle ultime preparazioni prima dell'inizio della stagione MotoGP in Qatar il prossimo fine settimana, Fermín Aldeguer e José Antonio Rueda hanno mostrato il loro talento sul circuito di Jerez durante il terzo e ultimo giorno dei test pre-stagionali.

Moto2 | Fermín Aldeguer demolisce il record della pista

In Moto2, Fermín Aldeguer si è ripreso da un piccolo contrattempo avvenuto nella giornata, stabilendo il tempo più veloce della sessione con un giro fulmineo di 1'40"307. Il pilota Boscoscuro ha abbassato di tre decimi il precedente limite della pista fatto segnare da Arón Canet nel 2023. Joe Roberts lo ha seguito da vicino al secondo posto, seguito da Manuel González e Tony Arbolino rispettivamente al terzo e quarto posto. Il pilota Marc VDS si è ripreso dopo due giorni piuttosto complicati: un bel salto in avanti rispetto alla giornata di ieri, chiusa al 15° posto.

Si riprende nell'ultima giornata di test a Jerez anche Alonso López: il secondo pilota Boscoscuro ha chiuso in 8ª posizione, pagando solo tre decimi dal compagno di squadra. Lo spagnolo si è piazzato dietro a Arón Canet, Somkiat Chantra e Marcos Ramírez. In 9ª posizione anche un altro grande talento come Zonta van den Goorbergh, in forza al team RW Racing.

Moto3 | José Antonio Rueda beffa Alonso

Nel frattempo, in Moto3, José Antonio Rueda ha continuato a stupire, conquistando il primo posto con un tempo di 1'43"276. Nonostante la forte concorrenza di David Alonso, che aveva dominato le sessioni precedenti, Rueda è riuscito a ottenere il tempo più veloce della giornata. Ivan Ortolà e Ryusei Yamanaka lo hanno seguito da vicino rispettivamente al terzo e quarto posto, con Daniel Holgado a chiudere il quintetto di testa. Collin Veijer chiude al 6° posto con la Husqvarna.

Le prestazioni degne di nota includono Stefano Nepa, il miglior pilota italiano in Moto3, che ha chiuso al settimo posto assoluto e Luca Lunetta, che ha impressionato come debuttante con un ottavo posto. L'italiano di SIC58 Squadra Corse è la prima Honda presente in classifica davanti ad Adrián Fernández e un altro debuttante come David Almansa. Risalita nella classifica per quanto riguarda Filippo Farioli, che ha chiuso 13° nel Day 3. Il lombardo ha preceduto Matteo Bertelle, mentre Nicola Fabio Carraro è 18° davanti a Riccardo Rossi (20°). Ancora una volta Lorenzo Dalla Porta a chiudere la classifica, pagando oltre 4" da Rueda.

Claudia Barchiesi

