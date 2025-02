FIA F2 | Test Barcellona, day 1: Lindblad davanti a tutti, bene Minì e Fornaroli

A Barcellona si accendono i motori per la prima delle tre giornate di test prestagionali della FIA Formula 2. Dopo aver ultimato le line-up piloti nelle ultime settimane, gli 11 team della serie cadetta si sono riuniti al Circuit de Catalunya per ultimare i preparativi in vista della nuova stagione che partirà il prossimo mese all’Albert Park di Melbourne. Le primissime indicazioni che arrivano in terra catalana vedono un Arvid Lindblad in grande spolvero col miglior tempo di giornata e un buon inizio anche per gli italiani Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, che lo seguono a breve distanza dopo una giornata senza particolari problemi.

Mattina: Martins parte a razzo, Minì secondo

La sessione mattutina, iniziata con 45 minuti di ritardo per nebbia, ha visto Victor Martins davanti a tutti con un best lap in 1:25.790 e 28 giri accumulati sulla monoposto di ART Grand Prix. Secondo tempo per un buon Gabriele Minì che ha fermato la vettura Prema a 437 millesimi dal francese seppur con sole 9 tornate effettuate sul circuito di Catalunya. Pochi giri (11) anche per il suo compagno Sebastian Montoya, quarto con un 1:26.400 dietro anche alla MP Motorsport di Oliver Goethe, dietro di mezzo decimo da Minì ma con 38 giri effettuati che lo hanno reso il pilota più stakanovista della mattinata.

Quinta posizione per Roman Stanek (Invicta Racing) dopo 28 giri, a seguire l’irlandese Alex Dunne (Rodin Motorsport) dopo 30 tornate compiute e Ritomo Miyata (ART Grand Prix) con 28 giri e come ultimo pilota sotto il secondo di distacco da Martins. Ottavo Luke Browning (Hitech TGR, 25 giri), seguono le due vetture Campos Racing con Arvid Lindblad (21) davanti a Pepe Marti (23) per la top 10, mentre a chiudere il panino Hitech c’è il pilota FDA Dino Beganovic in 11a posizione con 25 giri. 13a e 16a posizione per le Trident di Sami Meguetounif (30) e Max Esterson (35), 14° invece Leonardo Fornaroli (Invicta, 25) mentre si segnalano problemi alla vettura Rodin di Christian Mansell, che in mattinata ha percorso solo 2 giri.

Credits: livetiming.alkamelsystems.com

Pomeriggio: Lindblad al comando, subito dietro gli italiani

Nel pomeriggio invece grande spazio ad Arvid Lindblad che con la monoposto Campos Racing ha firmato il miglior tempo di giornata in 1:24.415 dopo 35 tornate. Si riconferma al secondo posto Gabriele Minì, con il palermitano di Prema staccato di soli 88 millesimi dal pilota britannico dopo 42 giri. Ottime indicazioni anche per Leonardo Fornaroli, campione uscente della FIA F3 che ha concluso la giornata col terzo tempo e con altri 37 giri a bordo della vettura di Invicta Racing. A seguire ritroviamo Sebastian Montoya (Prema) in quarta posizione (43 giri) con Pepe Marti (Campos Racing) a completare la top 5 dopo 35 giri.

Si riconferma anche Alex Dunne (Rodin Motorsport) con il sesto tempo e 37 giri, a seguire troviamo il suo compagno Christian Mansell che si è rifatto dei problemi alla mattinata con 41 giri. Ottava posizione per Luke Browning (Hitech TGR) con 32 tornate, stesso numero di giri per Roman Stanek (Invicta Racing) subito dietro mentre Richard Verschoor (MP Motorsport) ha preceduto le due ART Grand Prix di Victor Martins (24) e Ritomo Miyata (25) per chiudere la top 10 come il pilota più presente in pista dopo 50 giri. Le Trident si piazzano 15a e 17a con Max Esterson (27) e Sami Meguetounif entrambi autori di vari testacoda con annesse bandiere rosse. Con loro si è girato anche Dino Beganovic, 13° dopo 27 tornate con Hitech TGR nel pomeriggio.

Credits: livetiming.alkamelsystems.com

L’azione della nuova classe FIA F2 tornerà domani per la seconda giornata dei test di Barcellona, sempre con il solito programma dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 ora locale.

Andrea Mattavelli