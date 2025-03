F1 Esports | Opmeer nella leggenda, suo il terzo titolo piloti!

La stagione F1 Esports si è conclusa la scorsa settimana con il terzo ed ultimo Event della F1 Sim Racing World Championship 2025. Il Mondiale, che ha visto i migliori piloti e team virtuali di Formula 1 lottare fino all’ultimo metro sulle piste del titolo videoludico EA Sports F1 24, ha regalato grandi emozioni per le rincorse ai titoli piloti e team del campionato di quest’anno. Da Città del Messico fino all’incandescente finale di Abu Dhabi, rivivete con il nostro recap l’ultima settimana di gara.

Round 9 – Città del Messico

L’Event 3 inizia nel migliore dei modi per Jarno Opmeer con vittoria e leadership di classifica piloti presi nel round messicano. L’olandese dei colori Red Bull ha lottato insieme agli altri in una gara molto combattuta in cui la strategia ha ricoperto un ruolo chiave: facendo la sosta (Medium-Hard) il più tardi possibile, Opmeer è riuscito a sfruttare la gomma più fresca per rimontare fino al giro 28 dove, con un doppio sorpasso in curva 1, è riuscito a prendersi la prima posizione.

Dietro di lui troviamo un ottimo Bari Broumand in seconda posizione con la Ferrari a precedere Otis Lawrence che con la sua Aston Martin ha completato il podio. A seguire l’altra Red Bull con un Frederik Rasmussen che, seppur non sia stato altrettanto efficace nella strategia come Opmeer, si è portato a casa punti importanti per la classifica team, mentre Tom Manley ha completato la top 5 con Racing Bulls dopo essere stato il primo dei piloti con strategia alternativa (Hard-Medium).

Grande battuta d’arresto invece per Thomas Ronhaar: l’olandese di KICK Sauber, dopo essere partito dalla pole, è stato protagonista di una gara “fallosa” e di diversi contatti che hanno portato eventualmente al danno dell’ala anteriore e del fondo. L’olandese è crollato così al 17° posto, davanti solo al suo compagno Brendon Leigh e ai ritirati Özyıldırım (Racing Bulls) e Idowu (Alpine). Sesta l’altra Ferrari con Nicolas Longuet, mentre completano la zona punti Ismael Fasshi (Williams), Alfie Butcher (McLaren Shadow), Duncan Hofland (Aston Martin) e Lucas Blakeley (McLaren Shadow).

Round 10 – San Paolo

A Interlagos il meteo è protagonista in una gara iniziata con la pioggia, proseguita con pista asciutta e finita con un nuovo rovescio. Per il copione, invece, poco cambia nel gruppo di testa con Jarno Opmeer che conquista la sua seconda vittoria di fila (terza stagionale) e firma una doppietta cruciale per la Red Bull con Frederik Rasmussen secondo. Un risultato frutto di una strategia e di una guida perfetta per i due piloti della rappresentativa di Milton Keynes, che hanno indovinato tutte le chiamate e non hanno mai mostrato segni di cedimento.

Discorso diverso invece per un Thomas Ronhaar che, partito nuovamente dalla pole, ha sbagliato nel passaggio alle slick scegliendo la mescola Soft invece di quella Medium. Così facendo, il pilota KICK Sauber ha lasciato il passo ai portacolori Red Bull, chiudendo in una mesta terza posizione che non lo aiuta nella corsa al titolo piloti. Rimane in corsa, seppur da lontano, anche Ismael Fasshi che con Williams Esports ha chiuso quarto la gara di San Paolo: lo spagnolo ha preceduto Jake Benham che con la Mercedes ha completato la top 5.

Subito dietro troviamo Alfie Butcher (McLaren Shadow) al sesto posto, poi Alvaro Carreton (Williams), Joni Tormala (Alpine) e un Nicolas Longuet con l’unica Ferrari a punti in nona posizione. Top 10 che viene poi conclusa da Dani Bereznay (Mercedes) mentre Bari Broumand è solamente 12° insieme a Otis Lawrence (Aston Martin), finito fuori dai punti dopo aver messo le ruote sull’erba e aver perso il controllo della sua monoposto.

Round 11 – Lusail

In Qatar i risultati sono stati decisi dopo la bandiera a scacchi. Thomas Ronhaar aveva tagliato per primo la bandiera a scacchi per un successo che avrebbe rivitalizzato le sue chance iridate, ma l’olandese di KICK Sauber è stato penalizzato di un secondo nel post-gara per guida pericolosa in occasione dei sorpassi sui suoi rivali. Così la vittoria è andata a Bari Broumand e ad una Ferrari che, così come l’anno scorso, ha firmato una doppietta a Lusail con Nicolas Longuet secondo.

Oltre ai piloti della Scuderia, Ronhaar ha perso anche la posizione su Ismael Fasshi, a podio con Williams Esports per rimanere matematicamente in lotta così come Thomas, seppur con un ritardo molto importante in classifica. Seguono dopo quest’ultimo Jarno Opmeer in quinta e Frederik Rasmussen in sesta posizione che, causa i risultati del Qatar, hanno conquistato il Mondiale Costruttori per la Red Bull Sim Racing con una gara d’anticipo.

Credits: F1 Esports / X.com

Una celebrazione che fa anche da anticipazione alla futura festa per il titolo piloti di Opmeer, che allora in classifica conduceva su Ronhaar per 21 punti e su Fasshi per 23 con il solo GP Abu Dhabi rimasto al termine della stagione 2025. La zona punti di Lusail è stata infine completata da Istvan Puki (Mercedes), Otis Lawrence (Aston Martin), Shanaka Clay (Haas) e Lucas Blakeley (McLaren Shadow).

Round 12 – Yas Marina

In qualifica è Thomas Ronhaar a partire dalla pole position e a prendersi un punto rivitalizzando le sue speranze insieme all’eliminazione al Q2 del leader Jarno Opmeer. Tuttavia, in una gara molto combattuta, l’olandese della KICK Sauber è stato protagonista di diversi contatti di cui l’ultimo al giro 25 in cui ha tamponato il suo rivale Opmeer, danneggiando seriamente l’ala anteriore e venendo relegato ai bassifondi della classifica nel finale di stagione peggiore possibile.

A Jarno Opmeer è bastato dunque il settimo posto per laurearsi Campione del Mondo F1 Esports per la terza volta, un’impresa mai riuscita nella storia del Mondiale virtuale. Ronhaar invece è rimasto fermo a 128 punti, scendendo addirittura fuori dal podio iridato e venendo sorpassato sia da Ismael Fasshi (Williams) che da Bari Broumand (Ferrari), rispettivamente secondo e terzo in classifica piloti con 135 e 134 punti.

La gara di Abu Dhabi è stata vinta da Otis Lawrence (Aston Martin, secondo successo stagionale) con il gallese abile a superare Alfie Butcher (McLaren Shadow) all’ultimo giro. Completa il podio un Bari Broumand che porta la Ferrari al secondo posto nella classifica team, quarto Jake Benham (Mercedes) davanti a Ismael Fasshi (Williams), completano la zona punti Nicolas Longuet (Ferrari), Jarno Opmeer (Red Bull), Dani Bereznay (Mercedes), Frederik Rasmussen (Red Bull) e Tom Manley (Racing Bulls).

CLASSIFICHE FINALI F1 ESPORTS 2025

Credits: F1 Esports / X.com

Credits: F1 Esports / X.com

E così si va a chiudere un’altra appassionante stagione della serie F1 Esports. L’appuntamento è dunque tra un paio di mesi quando, con l’uscita del nuovo capitolo EA Sports F1 25 in programma per la fine di maggio, si ricomincerà a lavorare e a programmare per l’edizione 2026 della F1 Sim Racing World Championship.

Andrea Mattavelli

