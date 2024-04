CIV | Superbike: da Misano parte la rincorsa al trono senza re

È finalmente arrivato il momento di quello che è stato rinominato come Dunlop CIV. Nel weekend tra 5 e 7 Aprile un rinnovato Campionato Italiano Velocità, che vanta in Dunlop non solo il fornitore unico per tutte le classi ma anche title sponsor, prenderà il via dall'ormai solito Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Grande interesse sarà per il CIV Superbike, la classe regina della serie tricolore in cerca di un nuovo campione.

Michele Pirro per prendersi il 10° titolo dopo l'incubo di Imola

Inutile dire come, senza il campione in carica Lorenzo Zanetti, passato nel campionato tedesco IDM con la Ducati del team Frankfurt Triple M Racing, sarà Michele Pirro il grande favorito per la conquista del CIV Superbike. Il #51, attualmente fermo a 9 titoli nelle serie tricolori (6 in Superbike, 2 nella Stock 1000 e uno in Supersport, ndr), ha scelto di continuare la fruttuosa partnership con il Barni Spark Racing Team anche nel 2024. Le due parti, a differenza della coppia Zanetti-Broncos, hanno mantenuto il proprio rapporto piuttosto saldo nonostante la brutta vicenda che ha visto Pirro e Zanetti coinvolti in Gara 2 ad Imola. Nel contatto innescato dal #87, Pirro ha rimediato una frattura al malleolo tibiale, oltre ad aver perso il campionato per soli 4 punti.

Per il tester Ducati MotoGP quello sul Santerno è stato un finale di stagione da dimenticare, ma la polemica tra i due sembra essersi risolta con la stretta di mano al Motor Bike Expo di Verona. Tornando alla pista, nei test svolti un paio di settimane prima del debutto stagionale proprio a Misano, Pirro ha concluso al 2° posto nella graduatoria nonostante non abbia girato nella seconda giornata di prove.

Gli sfidanti: Bernardi e Aprilia sugli scudi, occhio a Delbianco

Dando un rapido occhio alle classifiche del 2023, sembrano piuttosto chiari i nomi degli sfidanti del pilota targato Fiamme Oro. Luca Bernardi si appresta ad affrontare la sua seconda stagione nel CIV Superbike con l'Aprilia RSV4 1100 di Nuova M2 Racing, ma con ambizioni ben diverse rispetto a dodici mesi fa. Se l'anno scorso è stato di adattamento sia alla moto che al campionato, dopo un 2022 travagliato nel WorldSBK, ora Bernardi è pronto alla sfida con Pirro. Il classe 2001 ha chiuso in testa i test pre-stagionali proprio sulla pista di Misano, tracciato sul quale vanta una vittoria ed un 2° posto nel weekend della Racing Night.

Un altro sfidante alla corona del CIV Superbike è il vice-campione 2022 Alessandro Delbianco. L'ex WorldSBK rimane con Yamaha dopo l'esperienza dello scorso anno, ma cambierà la squadra. Infatti, poco dopo la conclusione della stagione 2023, Yamaha Motor Italia ha annunciato come DMR Racing sarebbe diventata la formazione di riferimento nella serie tricolore, andando così a sostituire Keope Motor Team. Delbianco ritrova così lo stesso team con il quale ha corso nel 2021, laureandosi vice-campione italiano sempre dietro a Pirro. Il #52 ha chiuso una stagione in costante ascesa, coronata dalla vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale ad Imola.

Cavalieri e Vitali in cerca di riscatto, Mercandelli al debutto

Da anni come miglior Honda nella serie tricolore, Luca Vitali sarà ancora una volta al fianco di Scuderia Improve by Firenze Motor per affrontare il CIV Superbike. Il #70 ha chiuso il 2023 con soli due podi a proprio nome e spesso lontano dalla lotta per la vittoria. Con una Fireblade rinnovata e, a quanto pare, più congeniale alla guida del pilota, Vitali potrà sicuramente dire la propria tra i primi. Voglioso di riscattarsi dopo un 2023 molto complicato è Samuele Cavalieri: il pilota Aprilia ha vissuto un'annata a tratti disastrosa, conclusa in 8ª posizione nella classifica generale e con un solo podio a proprio nome. I test sono stati incoraggianti, ma è ormai assodato come “Cava” sia alla guida di una delle moto più competitive della griglia.

Tra i debuttanti a tempo pieno nel CIV Superbike spicca il nome di Roberto Mercandelli. L'ormai specialista del CIV Supersport 600 ha abbracciato la squadra campione Broncos Racing Team nella massima serie del campionato tricolore. Mercandelli vanta ben 8 successi in 600cc, sei dei quali arrivati nelle ultime tre stagioni. Il #93 ha fin da subito stupito alla prima uscita con la Panigale V4R, classificandosi al 5° posto nei test. Non è mai da escludere anche Kevin Manfredi il quale, tra EWC e MotoE, sarà al via del Dunlop CIV con la Suzuki di Penta Motorsport. Confermato in DMR Racing Riccardo Russo, il quale dovrà passare da Honda a Yamaha. Simone Saltarelli continuerà con TCF, mentre Flavio Ferroni sarà sulla Honda di Black Sheep. Saranno ben quattro le BMW M1000RR al via della stagione 2024: la coppia di SLP Corse formata da Lorenzo Gabellini e Gianluca Sconza oltre a Daniele Zinni (Bike e Motor Racing Team) e Jarno Ioverno (322 Racing Service), alla prima stagione completa dopo il debutto alla Racing Night 2023.

CIV Superbike | Entry List per la stagione 2024

Credits: CIV

Valentino Aggio

