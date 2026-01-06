ACI Racing Weekend, la guida ai calendari 2026: spicca la novità GT4

Una nuova ed emozionante stagione di sfide tricolori si appresta ad andare in scena nell'ambito degli ACI Racing Weekend, con un calendario che si svilupperà nell'arco di dieci appuntamenti compresi tra Aprile e Ottobre, ed i cinque autodromi di riferimento – Imola, Misano, Vallelunga, Monza e Mugello – chiamati ad ospitare due round ciascuno, secondo un format ormai consolidato.

Dieci weekend e cinque piste

Con la conferma del calendario 2026, ACI Sport ha ufficializzato non solo le tappe degli ACI Racing Weekend, ma anche la presenza di alcuni dei campionati nazionali che andranno a comporre il contenitore agonistico, aggiungendo elementi nuovi rispetto alla bozza diramata al termine della scorsa annata. In evidenza la novità legata all'introduzione del campionato GT4, pienamente rilanciato nelle ultime tre stagioni grazie all'organizzazione curata da FX Racing Weekend: esso vedrà la disputa di cinque round, con il via a Misano nel mese di Maggio e chiusura a Monza in Ottobre.

Il Campionato Italiano Gran Turismo sarà protagonista in otto appuntamenti, alternando le proprie due categorie Sprint e Endurance con quattro appuntamenti ciascuno. Tornano in rotazione anche Italian F.4 Championship ed E4 Championship, mentre il rinnovato Formula Regional European Championship intersecherà il proprio calendario con l’ACI Racing Weekend in due tappe strategiche: Monza a Giugno e Imola a Settembre. Confermata inoltre anche la presenza di altri due pilastri del motorsport tricolore, come il TCR Italy e il Campionato Italiano Sport Prototipi, entrambi previsti su sei appuntamenti. Tra le serie monomarca, è stata ufficializzata la partecipazione della Porsche Carrera Cup Italia, tra le prime a completare il proprio calendario 2026, mentre ulteriori trofei che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Il TCR Italy 2026 scatterà da Imola

CALENDARIO ACI RACING WEEKEND 2026

24-26 aprile | Imola – ACI RW 1

GT Sprint – TCR Italy – C.I. Sport Prototipi – Porsche Carrera Cup Italia

8-10 maggio | Misano – ACI RW 2

GT Endurance – Italian F.4 – C.I. Sport Prototipi – Porsche Carrera Cup Italia - GT4

22-24 maggio | Vallelunga – ACI RW 3

GT Sprint – Italian F.4 – TCR Italy

19-21 giugno | Monza – ACI RW 4

GT Endurance – Formula Regional – Italian F.4 – TCR Italy – Porsche Carrera Cup Italia

3-5 luglio | Vallelunga – ACI RW 5

E4 Championship – C.I. Sport Prototipi – Porsche Carrera Cup Italia - GT4

24-26 luglio | Mugello – ACI RW 6

GT Sprint – Italian F.4 – TCR Italy – C.I. Sport Prototipi - GT4

4-6 settembre | Imola – ACI RW 7

GT Endurance – Formula Regional – Italian F.4 - GT4

18-20 settembre | Misano – ACI RW 8

Italian F.4 – TCR Italy – C.I. Sport Prototipi – Porsche Carrera Cup Italia

9-11 ottobre | Monza – ACI RW 9

GT Sprint – E4 Championship – C.I. Sport Prototipi - GT4

23-25 ottobre | Mugello – ACI RW 10

GT Endurance – Italian F.4 – TCR Italy – Porsche Carrera Cup Italia