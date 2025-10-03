MotoGP | GP Indonesia, Practice: il venerdì di Mandalika è di Bezzecchi

A prendersi il primo giorno del weekend di Indonesia della MotoGP è stato Marco Bezzecchi, che ha portato la prima posizione nel turno di Practice e l’accesso diretto al Q2. Nella sessione della mattina, invece, a primeggiare è stato Luca Marini, seguito in classifica da Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Bezzecchi primo pilota ad accedere al Q2, lo seguono Aldeguer e Acosta

In quella che è stata la mattina italiana, sul tracciato di Mandalika la MotoGP è entrata nel cuore del weekend con il turno di Practice. Tra i piloti che si sono contesi l’accesso diretto al secondo turno di Qualifica, colui che prima di tutti l’ha spuntata è stato Marco Bezzecchi: il pilota italiano infatti si è preso di forza la prima posizione, facendo registrare il giro veloce in 1:29.240. Con un posto in Q2 assicurato, il numero #72 ha portato con sé anche Fermin Aldeguer, secondo allo scadere del tempo. Con un giro in 1:29.648, infatti, il pilota di casa Gresini ha occupato la seconda posizione, lasciando il terzo posto a Pedro Acosta, che ha invece girato in 1:29.664. Ottimo turno anche per Luca Marini, che al termine dell’ora prevista per la sessione si è trovato in quarta posizione, venendo seguito a ruota da Raul Fernandez e Joan Mir, in quinta e sesta piazza. Nella giornata di sabato partiranno direttamente dal Q2 anche Fabio Quartararo e Alex Rins, settimo e ottavo alla bandiera a scacchi, che sono riusciti ad accaparrarsi alcuni tra gli ultimi posti rimasti. Chi entra invece per il rotto della cuffia è Álex Márquez che, preceduto da Miguel Oliveira al nono posto, è riuscito a girare in 1:29.985 e a prendersi la decima posizione. Tra gli esclusi dal Q2 troviamo prima di tutti Marc Márquez, undicesimo e rimasto fuori per pochi decimi, seguito da Franco Morbidelli e Brad Binder in dodicesima e tredicesima piazza. Anche per Pecco Bagnaia non è stato possibile passare il taglio, con il pilota italiano che si è trovato al diciassettesimo posto allo scadere del tempo.

MotoGP | GP Indonesia: i risultati delle Practice

Luca Marini apripista in FP1, 2° Acosta

L’appuntamento a Mandalika ha avuto però inizio con il turno di FP1, che ha visto in questo caso Luca Marini primeggiare sul resto del gruppo. Il pilota italiano di casa Honda, infatti, sembrerebbe essere particolarmente a suo agio sulla moto, talmente tanto da essere riuscito a portare a casa il giro veloce della sessione in 1:30.809. A poco più di un decimo di distanza arriva però Pedro Acosta, anch’egli particolarmente rapido sulla pista indonesiana, che ha chiuso in seconda posizione con un miglior tempo di 1:30.945. Completa la Top 3 invece Marco Bezzecchi, terzo allo scadere del tempo e artefice di un giro in 1:31.046. Turno eccezionalmente buono per Alex Rins, che chiude quarto e porta dietro di sé il neo-coronato campione del mondo Marc Márquez, che ha girato in 1:31.271. Rientra nella Top 10 anche Jack Miller, che grazie alla sua sesta posizione arriva davanti a Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente settimo e ottavo alla bandiera a scacchi. A chiudere la lista dei primi dieci piloti classificati ci pensano Joan Mir - reduce dal podio in Giappone - e Álex Márquez, con Raul Fernandez in undicesima piazza. Turno più difficile invece per Pecco Bagnaia, che ha girato in 1:31.900 e si è preso solamente la diciassettesima piazza.

MotoGP | GP Indonesia: i risultati delle FP1

Valentina Bossi

