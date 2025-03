Moto3 | GP Argentina, Gara: Ángel Piqueras vince col giallo

La solita gara caotica della Moto3 si è decisa negli ultimissimi istanti con un italiano come grande protagonista. Ángel Piqueras ha rimontato come un leone negli ultimi giri, avendo la meglio su Adrián Fernández e José Antonio Rueda. Matteo Bertelle è 4° sul traguardo dopo una gara di testa.

Ángel Piqueras vittoria col giallo, Bertelle beffato

Si chiude con la vittoria di Ángel Piqueras il Gran Premio dell'Argentina al termine di una rimonta che ha dell'incredibile. Il #36 è partito dalle retrovie per gli ultimi cinque giri, riuscendo a piazzarsi al 2° posto all'inizio dell'ultimo giro. Il pilota MT Helmets - MSi ha recuperato nei confronti di un Matteo Bertelle fenomenale. L'ex Leopard Racing, al primo centro con KTM, si è portato nello zainetto José Antonio Rueda. I due, più veloci in pista insieme all'italiano, hanno recupero sul pilota MTA e si sono giocati la vittoria. Piqueras, primo verso l'ultima curva, ha pizzicato il verde prima di curva 12. A quanto pare non c'è nessuna penalità per lo spagnolo, che poi ha attaccato Rueda e ha vinto la corsa. Ha sfruttato al massimo Adrián Fernández la situazione, incrociando Rueda e terminando secondo, lasciando così il vincitore della Thailandia al terzo posto. Bertelle è arrivato lungo all'ultima staccata, perdendo diverse posizioni e tagliando il traguardo 5°. Il pilota veneto è poi scalato al 4° posto per la penalizzazione inflitta a Taiyo Furusato, che è quindi 5°.

Lunetta e Nepa nei primi 10, Carpe a terra

I primi cinque sono arrivati con un vantaggio rassicurante rispetto agli avversari, a riprova della loro superiorità sul passo gara. David Almansa chiude la corsa al 6° posto e leggermente staccato davanti al secondo italiano della graduatoria. Luca Lunetta ha compiuto una grande rimonta vista la 22ª posizione sulla casella di partenza. Il pilota SIC58 Squadra Corse ha mosso la classifica dopo la sfortunata gara in Thailandia. Ottava posizione per Joel Kelso, il quale ha dovuto scontare due Long Lap Penalty per il contatto di Buriram nella scorsa gara di Moto3. Ryusei Yamanaka e Stefano Nepa chiudono i primi dieci posti, mentre arriva in zona punti anche Dennis Foggia. Il pilota Aspar Team ha passato buona parte della corsa al di fuori della zona punti, arrivando 11°.

Chiudono la zona punti due coppie: quella CIP formata da Scott Ogden e Adrián Cruces, mentre Denssi Racing - BOE porta Cormac Buchanan e Ruché Moodley. Riccardo Rossi è 18° dopo aver sbagliato la gomma posteriore, scegliendo la Soft e conseguentemente scendendo in classifica ma comunque davanti al compagno Nicola Carraro (19°). Tra i ritirati d'eccellenza Álvaro Carpe, caduto in curva 1 all'ultimo giro dopo il podio della Thailandia. A terra anche Guido Pini, protagonista fino a quel momento di una grande rimonta.

Moto3 | GP Argentina: i risultati della Gara

Valentino Aggio

