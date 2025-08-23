DTM | Sachsenring, race-1: Güven vince in rimonta all'ultimo giro

Ayhancan Güven vince race-1 del DTM al Sachsenring approfittando della lotta per il successo nel corso dell'ultimo giro tra Thomas Preining e Jordan Pepper. Il turco ha infilato i rivali in battaglia in curva 1 ottenendo il terzo successo in stagione ed in carriera.

La pioggia segna la prima parte di gara

Dopo la forte pioggia ed un breve ritardo, la race-1 del DTM in Sassonia ha regalato parecchie emozioni. La Lamborghini #63 GRT di Jordan Pepper e la Mercedes #48 Team MANN-Filter di Jules Gounon hanno condotto le danze nei primi minuti senza lasciare spazio alla concorrenza.

La pista si è progressivamente asciugata e tutti hanno optato per montare le slick dopo la prima ed unica sosta obbligatoria. La Lamborghini #63 ha tenuto a bada la Mercedes #48, le due auto hanno però dovuto subire il recupero della Porsche 992 GT3-R #91 Manthey EMA di Thomas Preining.

Porsche all'attacco nel finale, vince Güven!

L'austriaco ha iniziato a recuperare posizioni e si è ritrovato terzo dopo il pit stop davanti al compagno di box Ayhancan Güven, rispettivamente in nona e decima piazza alla partenza.

Preining ha ottenuto al seconda piazza prima di lanciarsi all'inseguimento della Lamborghini di Pepper. La bagarre si è accesa negli ultimi 4 giri dopo una breve Safety Car per un problema all'Aston Martin Comtoyou #8.

Il vincitore della 24h Spa 2025 ha tentato di arginare la Porsche #91 prima di commettere un errore all'ultima curva. La stessa imperfezione è stata effettuata due giri più tardi anche da Preining, puntualmente riattaccato da Pepper.

Le due auto hanno iniziato insieme l'ultimo giro, il contatto è puntualmente arrivato in curva 1. La lotta ha permesso a Güven di prendere il comando delle operazioni, Pepper è riuscito a restare secondo davanti alla Rossa #14 Emil Frey Racing di Jack Aitken.

Preining ha dovuto invece accontentarsi della quarta piazza davanti a Gounon, Ricardo Feller (Land Motorsport Audi #29), Marco Wittmann (Schubert Motorsport BMW #11), Fabio Scherer (HRT Ford #64) e Maro Engel (Mercedes Team WINWARD #24).

Cambia ancora la classifica generale che torna nelle mani di Aitken. L'ex pilota di F1 controlla la scena con gli stessi punti di Pepper, la coppia ha 2 lunghezze su Lucas Auer (Mercedes Team Landgraf #22), 10mo all'arrivo.

Domani una nuova prova da non perdere, in diretta alle 13.30 su DAZN per l'Italia.

Luca Pellegrini