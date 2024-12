F1 | GP Qatar, Sprint Race: doppietta McLaren a Lusail e titolo Costruttori più vicino

Come da pronostico della vigilia, la McLaren ha dominato in lungo e largo la Sprint Race del GP Qatar con Oscar Piastri che è stato omaggiato della vittoria da Lando Norris, con quest'ultimo che ha rallentato in imminenza della linea del traguardo proprio per favorire il sorpasso del compagno di squadra australiano. Dietro le vetture papaya ha chiuso George Russell, mentre le due Ferrari si sono dovute accontentare della P4 e della P5 finale con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc.

OTTIMO SCATTO DELLE MCLAREN

Gara piuttosto regolare e senza colpi di scena quella andata in scena a Lusail. Allo start sono perfette le due McLaren che evitano qualsiasi tipo di problema girando in testa alla prima curva, mentre poco più indietro è Leclerc a perdere una posizione a causa di uno scarto improvviso, ma involontario, di Sainz che favorisce Hamilton che si prende la P5. Tutt'altro che perfetta, invece, la partenza di Liam Lawson che in poche curve precipita in P17, rimanendo davanti solamente al compagno di squadra Tsunoda e a Colapinto e Perez, partiti dalla pit-lane.

RUSSELL CI PROVA SU PIASTRI

Le prime fasi di gara vedono le due McLaren non riuscire a prendere il largo, con George Russell che, al giro numero 4, anche grazie all'attivazione del DRS prova a prendere la posizione su Piastri alla fine di curva 1, con l'australiano che si difende alla grande facendo lamentare l'inglese via radio sulla regolarità della manovra. Poco più indietro le due Ferrari cercano di ricucire il distacco dal terzetto di testa, con soprattutto Leclerc che con una serie di giri veloci “entra” nel DRS di Hamilton riuscendo a sopravanzarlo al giro numero 12.

REGALO DI NORRIS A PIASTRI

Gli ultimi giri di gara non regalano praticamente più emozioni, salvo un nuovo tentativo di Russell su Piastri che l'australiano rispedisce nuovamente al mittente facendo ancora “aprire” via radio l'inglese della Mercedes. L'ultimo giro inizia con i primi sei piuttosto vicini tra loro, e mentre tutto fa pensare ad una vittoria di Norris, quest'ultimo rallenta a pochi metri dal traguardo regalando il successo al compagno di squadra. Dietro di loro chiudono sul podio le due Ferrari di Carlos Sainz (4°) e Charles Leclerc (5°), con Maranello che finisce a meno 30 punti dalla McLaren nella classifica Costruttori. Chiudono la top 8, Lewis Hamilton (6°), Nico Hulkenberg (7°) e un incolore Max Verstappen (8°).

