La MotoGP apre le danze sul circuito di Austin con un turno di prove libere caratterizzato da condizioni di pista non ottimale, a causa di avvallamenti dell'asfalto e del forte vento registrato sul rettilineo. A comandare a fine sessione è Maverick Viñales, subito dietro si piazzano Jorge Martin e Pedro Acosta.

Sessione altalenante per Aprilia, primo Viñales e difficoltà per Espargaró

Fin dai primi momenti del turno di libere è stato proprio Viñales a porsi in testa al gruppo, facendo segnare progressivamente tempi sempre più veloci. Il pilota numero 12 chiude infatti il turno con un tempo di 2:03.294, nonostante alcune difficoltà riscontrate per le condizioni della pista, che presentava avvallamenti e diversi livelli di grip a seconda del tipo di asfalto. Diverso scenario si è presentato per il suo compagno di squadra Aleix Espargaró, arrivato quarto nella Sprint del 2023, che ha chiuso il turno a più di un secondo da Viñales, con un tempo di 2:04.813 e una 19esima posizione.

Ducati Pramac e VR46 entrambe in top10, Bastianini in quarta posizione

Ottima sessione per entrambe le Ducati Prima Pramac: ritrovato sul circuito americano un Jorge Martín forte dello slancio già dimostrato nelle gare precedenti, che chiude secondo con un tempo di 2:03.443 e un Franco Morbidelli in netta ripresa rispetto alla difficoltà riscontrate nel pre-stagione, che termina la sessione con un settimo posto in classifica, ottenuto grazie ad un tempo di 2:03.904. Positive anche le FP1 del team Pertamina Enduro VR46, che chiude la mattinata americana con un quinto posto per Marco Bezzecchi (2:03.812) e una decima posizione per Fabio Di Giannantonio (2:04.226). A chiudere alle spalle di Pedro Acosta c'è Enea Bastianini, che con un tempo di 2:03.700 è riuscito a porsi al quarto posto, davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia, undicesimo al traguardo in 2:04.242.

Terzo posto per Acosta, Yamaha e Honda partiti col piede giusto

È il rookie Pedro Acosta, in sella alla KTM GasGas Tech3, a completare le prime tre posizioni della classifica, in turno che ha visto il pilota di Murcia misurarsi con la nuova MotoGP su una pista che l'ha visto vincente in Moto2 nel 2023. Dopo un inizio sessione speso nelle retrovie a rodare la gomma, durante la seconda parte è stato il momento di misurarsi con tempi decisamente veloci, arrivando a toccare a fine turno il 2:03.606. Buona anche la KTM ufficiale, che chiude la mattina con un sesto posto di Binder (2:03.865) e un nono posto di Miller (2:04.210), essendosi inoltre dimostrata competitiva a livello di ritmo gara.

Entrambe le giapponesi, Honda e Yamaha, hanno portato a termine un turno che potrebbe essere segnale di una leggera ripresa: tredicesimo e quattordicesimo posto rispettivamente per Rins (vincitore con LCR Honda nel 2023) e Quartararo e quindicesimo e sedicesimo posto per Marini e Mir. Ancora in difficoltà invece il duo LCR, che terminano nelle ultime due posizioni della classifica.

MotoGP | GP Americhe: i risultati delle FP1

Valentina Bossi