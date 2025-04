Super Lap subito sul podio nella prima tappa GTC al Mugello

Inizia con il piede giusto la nuova avventura di Super Lap Driving Academy & Race Team nei campionati GTC e Time Attack Italia. In occasione del round di apertura della stagione 2025, andato in scena nella splendida location del Mugello Circuit, il team siciliano diretto da Walter Palazzo e Livia Magnano si è infatti distinto con una serie di ottimi piazzamenti nell’ambito della caccia al giro veloce, dopo essersi presentato con ben quattro vetture ai nastri di partenza della nuova annata.

Montebello sul podio con la Porsche 992 GT3

A distinguersi in positivo è stato Daniel Montebello, capace al volante della Porsche 992 GT3 di ottenere il terzo crono assoluto nella classe Goodyear 992 GT3, regalando così al team la soddisfazione di centrare il primo podio stagionale. Ma altrettanto degne di nota sono state le performance di Domenico Zappalà, piazzatosi sesto nella TFL 992 GT3 RS e ad una manciata di decimi dal podio, così come di Giovanni Arena, autore di una prestazione in crescendo al proprio esordio assoluto nella categoria e capace di conquistare l’ottavo posto. Positivo anche il debutto del maltese Mark Galea, in pista al volante di una Mercedes AMG GT4 nel Time Attack Italia, il quale stava occupando la sesta posizione nella classe Supercar prima che la competizione venisse interrotta con bandiera rossa.

Domenico Zappalà in azione

Il bilancio del fine settimana al Mugello è dunque da considerarsi decisamente positivo per Super Lap Driving Academy & Race Team, che ha iniziato la stagione in pista mettendo a disposizione dei propri piloti il proprio supporto tecnico e logistico, grazie al quale riesce a distinguersi come realtà di riferimento nell’ambito delle competizioni tricolori. In particolar modo, è stato possibile per i drivers impegnati in pista poter migliorare costantemente le proprie performance grazie all’analisi degli on-board camera in tempo reale, così come dei dati telemetrici che hanno visto coach e ingegneri fornire loro preziose indicazioni sullo stile di guida e sull’ottimizzazione della prestazione in pista.

Il lavoro portato avanti dallo staff del team ha quindi messo i piloti nelle condizioni ottimali per potersi esprimere al meglio, come evidenziato anche dalla crescita prestazionale mostrata nel corso dei vari turni. Daniel Montebello si è distinto come uno dei protagonisti nella classe Goodyear 992 GT3, ottenendo un best lap personale di 2:01.289 che gli ha consentito di conquistare a fine giornata il terzo gradino del podio; per lui le cose sembravano poter andare altrettanto bene nella competizione Time Attack, ma l’interruzione sopra citata ha congelato la classifica della graduatoria Supercar mentre si trovava in terza posizione. Per Domenico Zappalà la prima presa di contatto con la classe TFL 992 GT3 RS non è stata semplice, ma ciò nonostante è riuscito a progredire velocemente abbassando di 1”4 il proprio miglior tempo nell’ultima sessione di gara, per chiudere con un record personale di 1:58.406 che gli ha consentito di artigliare la sesta piazza: per lui le premesse di poter lottare in zona podio sembrano esserci tutte in vista del prosieguo della stagione.

Ottimo debutto per Giovanni Arena

Altrettanto positiva e convincente la prestazione di Giovanni Arena, capace a bordo della Porsche 992 GT3 RS di mettere in mostra notevoli progressi in quello che è stato il suo esordio assoluto nella categoria: nonostante la limitata esperienza acquisita finora in pista, il pilota e imprenditore siciliano si è migliorato di oltre un secondo e mezzo in occasione del turno conclusivo, lasciando intravedere ulteriori ed ampi margini di crescita per il futuro. Infine, le cose stavano procedendo al meglio per quanto riguarda Mark Galea, il quale sembrava avviato verso un piazzamento di prestigio nella classe Supercar prima che il turno venisse interrotto.

Prima esperienza in gara per Giovanni Arena

Livia Magnano (Super Lap Driving Academy & Race Team): “Siamo davvero molto soddisfatti per questa prima esperienza stagionale al Mugello. Il Team ha lavorato con la consueta professionalità e cura al dettaglio, mettendo sempre i piloti nelle migliori condizioni per potersi esprimere al meglio. È stato stupefacente vedere la capacità di migliorarsi costantemente da parte loro, seguendo i consigli e le indicazioni fornite da Walter Palazzo e dai nostri ingegneri. Le premesse sembrano esserci tutte per vivere una stagione ricca di grandi soddisfazioni, insieme ai nostri piloti che accompagniamo passo dopo passo nella realizzazione del proprio sogno in pista: ci attende un percorso emozionante, che non vediamo l’ora di scoprire e vivere con la passione che ci contraddistingue”

Super Lap Driving Academy & Race Team tornerà in azione nel secondo appuntamento stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia, in programma nel Tempio della Velocità di Monza il prossimo 4 Maggio.