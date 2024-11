Moto2 | GP Malesia, Gara: Vietti torna alla vittoria dopo l'infortunio

Celestino Vietti marchia il suo weekend di ritorno nella Moto2 con la vittoria del GP di Malesia. Il pilota di Red Bull KTM Ajo, al suo terzo successo stagionale dopo Austria ed Emilia-Romagna, ha preceduto sul traguardo il sostituto Jorge Navarro, mentre il podio viene chiuso da Izan Guevara dopo una gara molto tirata e incerta fino alla fine.

Vietti stoico, Navarro super

Per Celestino Vietti si tratta del miglior ritorno possibile dopo aver saltato Phillip Island e Buriram per l’infortunio alla spalla. Partito dalla prima fila, l’italiano è passato subito in testa dopo un’ottima partenza ed ha fatto una prima parte di gara ai limiti della perfezione allungando il gap dai suoi avversari oltre il secondo per poi gestire il passo e la fatica post-infortunio nella seconda metà. Solo una perdita dell'anteriore in curva 1 nelle prime fasi della corsa ha rischiato di precludere il successo al pilota di Ciriè, bravissimo a mantenere i nervi saldi nelle ultime fasi.

Dietro a lui si era fatto prepotente negli ultimi giri Jorge Navarro: il pilota spagnolo ha inseguito la sua prima vittoria di carriera nella classe di mezzo alla sua seconda gara con American Racing (in sostituzione dell'infortunato Joe Roberts, ndr), ma Vietti ha resistito con grande autorità nel finale per riallungare e prendersi una vittoria tanto importante per il morale quanto per la classifica piloti (sale al settimo posto davanti a Dixon e Roberts).

Guevara, un primo podio per Valencia

Nella “gara degli altri” è stato Izan Guevara a prendersi incredibilmente il terzo posto e il suo primo podio di carriera per Aspar e per la Comunità Valenciana (dopo la vittoria di David Alonso in Moto3) dopo che Jake Dixon gli ha lasciato la posizione per aver festeggiato un giro troppo presto. Il britannico riesce comunque a chiudere quarto con tanta rabbia, sfortunato invece Ai Ogura che ha dovuto ritirarsi a 7 giri dalla fine per problemi meccanici alla sua Boscoscuro.

Quinta posizione per l’altro italiano Tony Arbolino del team Marc VDS dopo aver passato nel finale un Marcos Ramirez in difficoltà con le gomme, seguono Deniz Oncu e un Aron Canet che, con il suo ottavo posto e i piazzamenti di Alonso Lopez (13°) e Sergio Garcia (14°), si assicura il secondo posto in classifica piloti per il Mondiale di quest’anno. Completano la top 10 Somkiat Chantra e Diogo Moreira, da segnalare l’incidente al primo giro che ha messo fuori gioco Surra, van der Goorbergh e Agius e che sarà investigato dalla Direzione Gara.

Moto2 | GP Malesia: i risultati della gara

Credits: motogp.com

Andrea Mattavelli

