Moto2 | GP Malesia, Qualifiche: Navarro pole a sorpresa davanti a Ramirez e Vietti

Nel turno di qualifica della classe Moto2 in Malesia è Jorge Navarro ad uscirne come poleman, conquistando una prima posizione storica davanti a Marcos Ramirez, al secondo posto, e Celestino Vietti al terzo.

Jorge Navarro è il più veloce a Sepang, Ramirez e Vietti inseguono

Sul circuito malese è Jorge Navarro a siglare la pole position, un risultato storico per il pilota dell'American Racing Team, che alla sua seconda gara al ritorno in Moto2 dopo il mondiale WorldSSP, chiude il suo giro lanciato in 2:04.412 e piazzandosi al palo per la partenza della gara di Domenica. Dietro di lui a pochi decimi di distanza si trova il compagno di team Marcos Ramirez, secondo al traguardo e seguito a ruota da un ottimo Celestino Vietti, artefice del terzo tempo e pilota che chiude la prima fila, rientrante dall'infortunio alla spalla.

Quarta posizione per Albert Arenas, che chiude la sessione di qualifica con un tempo di 2:04.643 e riuscendo a tenere alle sua spalle Deniz Öncü, che ha terminato con un tempo che gli è valso la quinta piazza e una posizione ottimale nella sua lotta per il titolo di Rookie of the Year.

Completa la seconda fila in sesta posizione Tony Arbolino, con un giro veloce chiuso in 2:04.756, tempo che gli permette di rilegare il neo campione del mondo Ai Ogura al settimo posto e Manuel Gonzalez all'ottavo.

Nona piazza per Moreira, López e Canet grandi esclusi

A chiusura della Top 10 si trovano Diogo Moreira e Filip Salač: il pilota dell'Italtrans Racing Team, nonostante il suo stato di forma nelle gare precedenti, chiude al nono posto, distaccandosi di +0.507 dal poleman. Lo segue in decima piazza da Salač, che ha fatto più fatica del normale sul tracciato della Malesia.

Undicesimo e dodicesimo piazzamento per il duo Guevara - Dixon, che chiudono sorprendentemente davanti ad Arón Canet, solo 13esimo alla bandiera a scacchi.

Escluso dalla lotta per le posizioni di testa anche Alonso López, che non riesce a superare lo sbarramento del Q1 e partirà dalla 20esima posizione, alle spalle di Sergio García.

Moto2 | GP Malesia: i risultati delle Qualifiche

Credits: MotoGP

Valentina Bossi