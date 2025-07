F1 | GP Belgio: Norris, una pole position per il riscatto

Ancora una volta gli equilibri del mondiale vengono leggermente spostati: dopo che nella Sprint Race della mattinata aveva chiuso terzo alle spalle del suo compagno di squadra Oscar Piastri (e di Max Verstappen), Lando Norris è stato capace di conquistare la pole position per il GP del Belgio di domani.

Inversione di tendenza

Nelle qualifiche Sprint di ieri Norris era stato annichilito da Piastri, prendendo ben 6 decimi di distacco a parità di macchina, e sembrava che questo weekend potesse andare totalmente nella direzione del pilota australiano. Già nella Sprint Race questo vantaggio si era un po' incrinato, quando l'australiano aveva chiuso secondo dopo essere stato beffato da Verstappen e con Norris in scia; ma in qualifica il trend si è definitivamente, con Norris è che è stato capace di beffare Piastri per 85 millesimi di secondo nelle qualifiche per la gara lunga.

È un aspetto, questo, che si è intravisto solo da qualche gara: uno dei difetti principali di Norris fino a qualche tempo fa era quello di non riuscire ad “azzerare” gli errori commessi, portandoseli avanti nel weekend o in quelli successivi. Da Imola però il #4 sembra aver risolto questo problema, riuscendo più volte a mettere una pezza agli errori fatti, cosa che gli ha consentito di recuperare in campionato. E la prova si è avuta anche nelle qualifiche del GP del Belgio, la sua seconda gara di casa, essendo sua madre belga.

Occhio a domani

La Sprint di oggi ha dimostrato come partire davanti a Spa non sia vantaggioso come in altre piste, e pertanto Piastri domani potrebbe benissimo rifarsi sin dal via. Senza dimenticare la variabile meteo, essendo domani prevista una pioggia capace di scombussolare quanto visto oggi. E ovviamente, ci sono anche gli avversari, da Leclerc a Verstappen, mai domi. Tuttavia, la prova di forza di Norris di oggi lo mette certamente in una buona posizione (metaforicamente quanto letteralmente), e l'ipotesi di portarsi a a due punti dall'australiano al termine della gara potrebbe fornire a Norris una motivazione extra per conquistare la vittoria domani.

Alfredo Cirelli