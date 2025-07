F1 | GP Belgio, qualifiche: Norris in pole, Hamilton out già in Q1

È stata una McLaren stellare a illuminare il sabato di Spa-Francorchamps. Lando Norris ha firmato una pole position da urlo, centrando il miglior tempo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri in una qualifica dominata in lungo e in largo dal team di Woking. In una sessione vibrante e ricca di colpi di scena, Charles Leclerc ha tenuto alta la bandiera Ferrari con il terzo tempo, mentre Hamilton è incappato in un clamoroso errore che lo ha estromesso dal Q2.

Dominio McLaren, Leclerc davanti a Max

È stata la McLaren la protagonista assoluta delle qualifiche del GP Belgio. Lando Norris ha conquistato la pole position firmando un giro perfetto in 1:40.562 precedendo di appena 85 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri, regalando al team di Woking una prima fila tutta arancione in una sessione dominata con autorità. La Ferrari ha trovato un segnale incoraggiante grazie a Charles Leclerc, che ha ottenuto il terzo tempo in qualifica. Il monegasco ha preceduto Max Verstappen, con una Red Bull apparsa meno brillante del solito. Una seconda fila importante per la Rossa, che ha così contenuto i danni in una qualifica che poteva rivelarsi ancora più complicata.

Super Albon con una super Williams

Alexander Albon ha stupito ancora una volta, portando la sua Williams fino al quinto posto. Il pilota thailandese ha ottenuto un risultato eccellente e partirà dalla terza fila, accanto a George Russell, sesto con la Mercedes. Subito dietro si sono piazzati Yuki Tsunoda e Isack Hadjar e Liam Lawson in quarta fila, mentre Gabriel Bortoleto ha chiuso la top 10 e scatterà dalla quinta fila.

Haas fuori dal Q3, Alpine in difficoltà

Il team Haas non è riuscito a portare nessuna delle due monoposto nel Q3. Esteban Ocon e Oliver Bearman si sono fermati rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto. A seguire, in griglia, si sono sistemati Pierre Gasly su Alpine e Nico Hulkenberg con la Kick Sauber. Una qualifica difficile per entrambe le scuderie, che hanno faticato a trovare il ritmo.

Hamilton, errore fatale: fuori già in Q1

La grande delusione della giornata è stata senza dubbio Lewis Hamilton. Il sette volte iridato è stato eliminato già nel Q1 a causa della cancellazione del suo miglior tempo per track limits a causa di un’escursione all’Eau Rouge, con l’anteriore destra oltre il cordolo. Il britannico ha dovuto accontentarsi della 16ª posizione, proseguendo in maniera negativa il suo weekend a Spa. Non è riuscito a invertire la tendenza neanche Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso in 18ª posizione, fuori dal Q2 come già accaduto nella Sprint. Il giovane italiano partirà accanto a Franco Colapinto. A chiudere lo schieramento ci saranno le due Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll, mai in partita sul tracciato belga.

Vincenzo Buonpane