Moto3 | GP Italia, Qualifiche: Alonso pigliatutto conquista la pole

Il turno di qualifiche della Moto3 sul circuito del Mugello si è concluso con la pole di David Alonso, primo in tutte le sessioni di prove libere. Ivan Ortolà (MT Helmets-Msi) e Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) seguono nell'ordine, mentre dobbiamo scendere al sesto posto per trovare il primo miglior italiano, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse).

David Alonso domina venerdì e sabato al Mugello

Durante la Q1, Scott Ogden ha registrato il miglior tempo (1:455.667) garantendosi così l'accesso alla Q2. Dietro di lui si sono piazzati i piloti David Muñoz e il compagno di squadra Joel Kelso, mentre la moto di Filippo Farioli ha ottenuto il quarto posto e ha passato il turno.

Continua la scia in positivo di David Alonso, sicuramente il favorito di questo campionato di Moto3. Quarta pole dell'anno per lo spagnolo, che sigla un tempo di 1:54.194. Sembra essere un altro weekend di dominio per il pilota del team Aspar CF Moto, che ha guidato anche il venerdì e il sabato di libere qui nel circuito di Jerez de La Frontera.

A ruota, a soli due decimi, si è aggiudicato la seconda piazza Ivan Ortola in sella alla sua MT Helmets-Msi, altro risultato utile dopo la pole del GP di Catalunya. Si è preso il tempo quando il crono era già scaduto, Jose Antonio Rueda a sei decimi dalla testa della qualifica. Seguono in quarta posizione Colin Veijer e Dani Holgado.

Lunetta miglior italiano, bene anche Rossi

Il primo italiano che ritroviamo in classifica nella classifica è Luca Lunetta (6°), il quale si è dimostrato capace di fare un buon tempo ai fini della qualifica. Chiude la top ten Riccardo Rossi, posizione di qualifica utile in vista della gara di domani. Più arretrato, invece, troviamo Stefano Nepa (12°).

Pecccato per Colin Veijer, che a pochi secondi dalla fine della Q2 è stato vittima di una scivolta, che ha terminato in anticipo la sua caccia al crono. Nonostante ciò, scatterà dalla quarta casella. In seconda fila con lui, oltre a Lunetta, scatterà Daniel Holgado dalla 5ª piazza.

Moto3 | GP Italia, qualifiche: i risultati

Credits: MotoGP Website

Claudia Barchiesi