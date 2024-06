FIA F3 | Spielberg, qualifiche: Browning in pole e...investigato, Minì in seconda fila

Sesto poleman differente in altrettanti appuntamenti per la Formula 3, che a Spielberg ha dato vita ad una sessione di qualifica equilibrata ed incerta sino all'ultimo istante. A spuntarla è stato il britannico Luke Browning, che per soli 84 millesimi è riuscito a precedere Arvid Lindblad, anche se sulla prestazione del pilota Hitech pesa un presunto impeding a qualifiche pressochè concluse nei confronti di Beganovic che potrebbe cambiare le carte in tavola. Buon quarto tempo e qualche rimpianto per Gabriele Minì, mentre il leader del campionato Leonardo Fornaroli sprofonda 24° dopo essersi visto annullare il miglior tempo per track limits.

Browning, pole col “giallo”

Com'era lecito attendersi, non sono mancate le sorprese in Austria nel corso delle qualifiche di FIA F3, con tanti piloti in grado di giocarsi le proprie chance nella lotta per la pole position. Una strategia azzeccata, insieme ad un settore centrale inavvicinabile per gli avversari, hanno premiato Luke Browning, il quale ha regalato al team Hitech la prima pole stagionale. Il britannico è infatti uscito per primo dai box nel secondo run, tenendosi alle spalle il resto del gruppo nonostante il tentativo di lasciarsi superare nel giro di lancio, il quale ha finito per creare una situazione di pericolo con gli avversari “costretti” ad una serie di brusche frenate a catena. La situazione ha comunque finito per favorire il 22enne di Kingsley, il quale nel primo giro lanciato ha piazzato un T2 da record che gli ha consentito di piazzare un 1:20.222 che gli è valso la pole e la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al leader della classifica Fornaroli.

Minì agguanta la seconda fila in Austria

Il risultato finale della sessione, caratterizzato da una serie di tempi annullati in virtù del track limits, rimane però in sospeso anche per lo stesso Browning, il quale si è ritrovato in piena traiettoria nel proprio giro di rientro in curva 9 mentre alle sue spalle sopraggiungeva Beganovic impegnato nel suo giro veloce. Un impeding finito nel mirino della Direzione Gara, e che dunque nel corso delle prossime ore potrebbe vedere confermata la pole del britannico oppure consegnare la stessa nelle mani di Arvid Lindblad. Il giovane pupillo di casa Red Bull ha confermato la propria crescita ottenendo un ottimo secondo tempo, mettendosi alle spalle Tim Tramnitz (MP Motorsport) e il nostro Gabriele Minì. Il siciliano è riuscito a strappare un piazzamento in seconda fila, anche se la sua prestazione è stata condizionata nel finale da un po' di traffico che lo ha rallentato nell'ultimo settore. Per lui ci sarà comunque la possibilità di lottare nelle posizioni di vertice in entrambe le gare, nel tentativo di riconquistare la vetta della classifica.

Fornaroli beffato dai track limits

Prema ha completato la sua ottima qualifica con il quinto tempo di Beganovic, il quale ha preceduto Goethe (Campos), Van Hoepen (ART GP) e Montoya (Campos), mentre a completare la top ten si sono piazzati Dunne (MP Motorsport) e Tsolov (ART GP). A scattare dalla prima fila nella Sprint Race di domani (salvo variazioni della classifica) saranno quindi Martinius Stenshorne davanti a Christian Mansell, quest'ultimo autore della pole una settimana fa a Barcellona, mentre Noel Leon scatterà solo dalla settima fila dopo essersi visto annullare il proprio miglior tempo. Lo stesso beffardo destino è occorso a Leonardo Fornaroli, suo malgrado autore di una giornata da dimenticare: dopo la cancellazione dei suoi tempi ottenuti nelle libere (per la mancanza del quantitativo minimo di benzina previsto dal regolamento), il pilota Trident si è visto annullare per track limits il tempo che gli avrebbe consentito di scattare dalla P8, dovendo impostare un weekend tutto all'attacco partendo dalla 24esima posizione. La qualifica non è stata fortunata nemmeno per gli altri portacolori della scuderia italiana, con Ramos 15° subito davanti a Meguetounif.

In attesa di eventuali provvedimenti da parte della Direzione Gara, lo sguardo è ora rivolto verso la prima gara del weekend FIA F3 in Austria, con scatterà con le prime 12 posizioni sulla griglia invertite rispetto alle qualifiche: l'appuntamento è per le 9:25 di domani mattina.

Marco Privitera