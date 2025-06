GTWC Europe | 24h Spa: McLaren detta il passo dopo le prime quattro ore

Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe dettano il passo dopo le prime quattro ore della CrowdStrike 24 Hours of Spa 2025. La McLaren 720S GT3 #59 Garage 59, scattata dalla pole position, precede la Mercedes #17 GetSpeed di Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz e la Lamborghini #163 VSR di Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli.

McLaren gestisce, tanti errori in pista

McLaren ha tenuto a bada il resto dei protagonisti alla green flag della 78ma edizione della 24h di Spa. Marvin Kirchhöfer è rimasto in cima alla graduatoria tenendo testa alla Mercedes #17 GetSpeed ed alla Ferrari #51 AF Corse.

La prova è stata come da copione segnata da una serie di neutralizzazioni in successione. Il primo episodio significativo è arrivato dopo sessanta minuti d'azione con un violento impatto all'uscita di Blanchimont della Porsche 992 GT3-R #22 Schumacher CLRT di Laurin Heinrich contro la McLaren 720S GT3 EVO #112 CSA Racing di Joshua Mason.

L'auto britannica, in azione lentamente rispetto ai rivali e posta in una posizione oltremodo pericolosa, non è stata evitata dal tedesco che si collocava virtualmente in Top5 alle spalle di Winward Racing Mercedes #48.

In occasione del secondo FCY della giornata e della prima Safety Car è da evidenziare un problema per la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse. Alessio Rovera è dovuto tornare improvvisamente ai box un giro dopo la prima sosta, il lombardo è rientrato dopo un danno ai freni (pinza posteriore destra nello specifico).

La 296 GT3 ha perso in giro dal leader, un gap recuperato parzialmente nel corso dell'ultima ora di gara grazie ad una sosta effettuata in regime di FCY a differenza dei rivali.

McLaren precede Lamborghini

McLaren ha continuato a restare in cima alla graduatoria dopo una nuova neutralizzazione per un contatto nel secondo settore tra Rutronik Porsche #97 e CrowdStrike Racing Mercedes #04.

Benjamin Goethe resta in cima alla graduatoria a annullando ogni attacco da parte di Marco Mapelli (VSR Lamborghini #163) e Luca Stolz (GetSpeed Mercedes #17). Il gruppo ha successivamente effettuato un nuovo passaggio in pit road a 20h e 50 dalla fine precedendo una nuova bandiera gialla per rimuovere la Mercedes #6 GetSpeed ferma all'uscita della Bus Stop.

Non cambia il leader a 20h to go. McLaren tiene in mano la 24h di Spa con un minimo scarto nei confronti della Mercedes e della Lamborghini. Le due case hanno invertito le proprie posizioni dopo il quarto passaggio di giornata in pit road.

Ferrari #50 insegue in quarta piazza davanti a Winward Mercedes #48, Comtoyou Racing Aston #7, GRT Lamborghini #63 e WRT BMW #32.

Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33) amministrano la scena in Gold Cup, mentre in Silver detta il passo Audi con Sainteloc Racing #26 e Lorens Lecertua/ Ivan Klymenko/Lorenzo Donniacuo/ Wyatt Brichacek.

L'Aston Martin Vantage GT3 EVO #100 Beechdean Motorsport LTD di Andrew Howard/Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot/Ross Gunn ha ottenuto negli ultimi minuti il primato in PRO AM Cup strappandolo alla Porsche #29. In Bronze Cup infine spicca la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon.

Luca Pellegrini - Da Spa