Prima affermazione nel Super GT per la nuova CIVIC TYPE R-GT | A Ruota Libera

Honda ottiene al Fuji la prima affermazione stagionale nel Super GT, serie protagonista della 24ma puntata di ‘A Ruota Libera’. ARTA MUGEN #8 svetta dalla pole con Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita regalando al brand nipponico il primo acuto con la nuova CIVIC TYPE R-GT

1-2 Honda nel Super GT al Fuji

La bagarre non è mancata ai piedi del Monte Fuji. ARTA ha confermato la pole della giornata di sabato, imponendosi con una relativa facilità con la coppia composta da Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita.

Honda ha stabilito una significativa doppietta, la prima con la nuova CIVIC TYPE R-GT. I tecnici giapponesi hanno a lungo per rimpiazzare la storica e vincente NSX, ARTA ha saputo concludere una domenica perfetta rispondendo a Toyota e Nissan che quest'anno vantano almeno un successo a testa.

Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY CIVIC TYPE R-GT #100) e Hiroaki Ishiura/ Toshiki Oyu (KeePer CERUMO GR Supra #36) hanno completato il podio precedendo ENEOS X PRIME GR Supra #14, MARELLI IMPUL Z #12 e Modulo CIVIC TYPE R-GT #64. Non cambia, invece, la leadership del campionato, ancora saldamente nelle mani di Sho Tsuboi/Kenta Yamashita ( au TOM’S GR Supra #36).

La Mercedes #64 LEON PYRAMID domina, invece, in GT300 con facilità grazie ad una strategia perfetta in corrispondenza di un FCY. Naoya Gamou/Takuro Shinohara hanno primeggiato davanti aNobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka (GOODSMILE HATSUNEMIKU AMG #4) ed a Daiki Sasaki/João Paulo de Oliveira (REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R #65).

Prossima sfida tra meno di un mese a Suzuka.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Road America: bis per RS1 Porsche #28, ritorno al vertice per Alfa Romeo in TCR

Trent Hindman/Stevan McAleer ed RS1 Porsche #28 hanno vinto la gara di Road America valida per l'IMSA Michelin Pilot Challenge. Seconda affermazione consecutiva per la coppia al termine di una prova oltremodo interessante e di una bella lotta contro l’Aston Martin #88 Archangel Motorsports di Todd Coleman/Aaron Telitz.

La vettura #88 ha provato a più riprese a beffare la Porsche #28, McAleer non ha lasciato spazio nei passaggi conclusivi all'ipotetico assalto da parte di Telitz. Rory van der Steur/Valentin Hasse-Clot (van der Steur Racing Aston #19) hanno concluso al terzo posto davanti a KOHR MOTORSPORTS Ford #59, McCumbee McAleer Racing Ford #13 e CarBAhn Motorsports BMW #39 al termine di una sfida da 2h che non ha sorriso alla McLaren #60 Motorsport in Action ed alla Toyota #50 Hattori Motorsport.

La McLaren è stata tradita da una strategia troppo azzardata, mentre la seconda auto ha perso ogni chance di contendersi un buon risultato a meno di 20 minuti in seguito ad un impatto contro le barriere di curva 14.

In TCR, invece, l’Alfa Romeo #5 di KMW Motorsports with TMR Engineering ottiene la quarta affermazione consecutiva nella serie all'interno del famoso circuito che sorge nello Stato del Wisconsin. William Tally/Tim Lewis hanno fatto la differenza in TCR, perfetti in quel di Elkhart Lake a primeggiare nei confronti della Hyundai #98 Byran Herta di Mark Wilkins/Mason Filippi e dell'Elantra #93 Montreal Motorsport Group di DAI Yoshihara/Karl Wittmer.

La riconoscibile Alfa Romeo ha vinto anche grazie ad un clamoroso finale che non ha sorriso a Denis Dupont (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian Hyundai #76) ed Andy Lally (StarCom Racing Hyundai #12). I due hanno provato a non effettuare la seconda sosta ai box della giornata, entrambe le auto sono rimaste senza carburante nel corso dell'ultimo giro.

Next round a fine mese al VIR.

GTWC Australia, Queensland: Audi vince, Ferrari resta leader del campionato

Alex Peroni/Mark Rosser (Team BRM/ACM Finance #81) ed Will Brown/Brad Schumacher (Shaw & Partners/Kelso Electrical/Team MPC #87) vincono con Audi in Queensland nel Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS al Queensland Raceway

La race-1 ha premiato la vettura #81 grazie ad una sanzione per un'infrazione in pit lane da parte dell'Audi #7 Dayle ITM /Team MPC di Tim Milles/Brendon Leitch.

La vettura citata ha saputo in ogni caso concludere al terzo posto nella giornata di sabato alle spalle della Mercedes #66 Tigani Motorsport di Paul Lucchitti/Jayden Ojeda ed al secondo posto nella giornata di domenica alle spalle della sola R8 LMS GT3 EVO II #87 di Brown/Schumacher.

La Mercedes #888 Triple Eight Race Engineering di Declan Fraser/Peter Hackett ha chiuso, invece, la Top3 nella giornata di domenica precedendo la temibile Ferrari #1 Arise GT di Chaz Mostert e Liam Talbot.

Il protagonista del Repco Supercars Championship ed il campione in carica della serie GT3 più importante d'Oceania sono ancora al vertice del campionato dopo la tappa in Queensland anche se con un singolo punto di margine nei confronti dei neozelandesi Tim Milles/Brendon Leitch.

Prossima tappa a Phillip Island a fine agosto con il GT Festival.

Mercedes ‘si salva’ nel NLS 4

Salam Owega/Hubert Haupt /David Schumacher hanno vinto nell'ultimo fine settimana il quarto atto stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Team ADVAN x HRT Mercedes ha dominato la scena nella 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen imponendosi davanti alla Porsche 911 GT3 Cup #148 BLACK FALCON Team 48 LOSCH di Tobias Müller/Steve Jan/Gabriele Piana ed alla 911 GT3 Cup #120 AVIA W&S Motorsport di Daniel Blickle/Tim Scheerbarth/David Jahn.

La sfida da sei ore nell'Inferno Verde è stata caratterizzata nel secondo giro da una carambola avvenuta nella zona di ‘Hatzenbach’, un multiplo incidente dovuto all'improvvisa pioggia che in pochi secondi ha escluso di fatto quasi tutte le GT3 in azione.

Il leader provvisorio Bastian Buus (Dinamic GT Porsche #54) è finito contro le barriere nel corso del secondo giro, seguito purtroppo da Frank Stippler (Herberth Motorsport Porsche #5), Jules Gounon (Landgraf Mercedes #48), Marek Böckmann (PROsport Racing Aston #17) e Alexey Veremenko (JUTA Racing Audi #8). Non è andata meglio a Alex Lynn #3 e Nico Menzel #4, impegnati a bordo delle due Porsche del Team Falken. La direzione gara ha sospeso le ostilità, alla ripartenza a 4 ore dalla fine nessuno ha più fronteggiato la già citata Mercedes #9 Team ADVAN x HRT.

Fine settimana in ogni caso difficile nell'Inferno Verde con un incidente che ha provato 22 feriti nel paddock dopo un'esplosione di una bombola in un'area dei box GP. La zona interessata non era lontana dal box Manthey EMA, la forte squadra locale legata a Porsche Motorsport ha dovuto rinunciare alla gara vista la presenza delle forze dell'ordine al fine di ricostruire un episodio che poteva avere conseguenze ben peggiori.

NLS disputerà in autunno altri due eventi, gli ultimi del 2024.

Nella prossima puntata…

Poca azione in pista, pausa estiva per gran parte delle competizioni a quattro ruote. Sarà in ogni caso protagonista il Regno Unito con una nuova tappa del BTCC da Knockhill.

Luca Pellegrini