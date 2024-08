Nürburgring, esplosione nel paddock: ci sono feriti

Un'esplosione si è verificata nella giornata odierna nel paddock del Nürburgring, sede questo fine settimana del quarto round Nürburgring Endurance Series. Stando alle informazioni comunicate dallo stesso circuito, una bombola a pressione sarebbe stata alla base dell'incidente che ha coinvolto alcune persone che operavano nell'area.

Incidente nel paddock del Nürburgring

Stando a quando comunicato dal noto impianto tedesco che in passato ha accolto anche la F1, dopo le 18.00 di quest'oggi, venerdì 2 agosto 2024, un'esplosione ha interrotto la giornata in pista.

Le poche informazioni disponibili narrano di un problema ad una bombola presente alle spalle dei box GP del Nürburgring. Le persone coinvolte nel crash sono state subito soccorse dal personale preposto, le prove in vista della quarta corsa stagionale del NLS sono state immediatamente sospese.

Purtroppo sono da segnalare alcuni feriti che dopo esser stati trasportati al Medical Center dell'impianto teutonico sono stati trasferiti in elicottero negli ospedali limitrofi.

Ancora non chiare le cause dell'incidente al Nürburgring

Sull'accaduto stanno intervenendo i carabinieri, seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione al fine di ricostruire l'accaduto. Ricordiamo che il circuito tedesco ha ospitato settimana scorsa la terza tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e questo week-end sta accogliendo 126 auto per una sfida da sei ore valida per il NLS (il campionato del Nürburgring).

Gli organizzatori del NLS hanno riportato in una nota ufficiale che l'evento di domani si svolgerà regolarmente con le qualifiche indette alle 8:30 e la gara prevista a partire dalle 12:00. Mike Jäger, capo del NLS, ha rilasciato:

Durante il test di oggi si è verificato uno sfortunato incidente, siamo tutti profondamente scioccati e i nostri pensieri vanno alle persone colpite. Tuttavia, quanto accaduto non è direttamente correlato all'evento, quindi noi e i nostri team abbiamo deciso di continuare l'evento come previsto

La decisione è stata presa dopo una riunione che ha coinvolto i portavoce delle squadre, dei piloti e dell'ILN (gruppo di lavoro che si occupa delle competizioni di resistenza al Nürburgring).

Luca Pellegrini