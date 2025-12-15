Sim Racing | IRC: Candarella cala il tris a Mount Panorama

All’ingresso nella seconda metà della stagione 2025/26 l’Italian Racing Championship fa tappa a Bathurst, in Australia, per la sesta gara del campionato. Il tracciato di Mount Panorama ha ospitato la terza Endurance Race dell’IRC (di cui LiveGP è media partner) con gare piene di colpi di scena ed emozioni su un circuito molto impegnativo e tecnico come quello australiano, dove i margini di errore sono davvero molto risicati. Andiamo dunque a riepilogare il risultato della settimana di gara nel Down Under per il campionato sulla versione console di Assetto Corsa Competizione.

I risultati delle classi

Quasi senza fare più sorpresa, la categoria PRO ha visto il dominio ancora una volta di Gianluca Candarella: terza vittoria di fila e quinta affermazione stagionale per il pilota della McLaren di Fenix Racing Team che vola sempre più in cima alla classifica dopo un’altra gara gestita e condotta alla perfezione, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Dietro a lui di circa 19 secondi troviamo Fabio Travaglioli con la Ferrari e Francesco Panebianco con la Mercedes che, grazie al loro ottimo lavoro di squadra, conquistano un doppio podio per la Virtual Pro Racing: piazzamento importante soprattutto per Travaglioli, che così vola al secondo posto in campionato. A seguire i due piloti REVO eSport Maurizio Manos (Lamborghini) e Christian Costanzo (Ford) per la top 5, 7° Fabio Plaku, solo 13° Riccardo Rabitti.

Nella classe GT c’è stato il ritorno alla vittoria di Marco Poletti che con la McLaren di Fenix Racing Team si riporta secondo nella classifica di campionato a solo un punto dal leader Geremia Bernardo (solo 11° il pilota della BMW di Wembli Racing). Egli ha dominato la griglia dopo una qualifica tirata, chiudendo con oltre 42 secondi di vantaggio su un ottimo Othman El Fidaoui, che con la BMW di Virtual Pro Racing ha concluso in seconda posizione. Chiude il podio Siro Falzin (Porsche, Fenix Racing Team) davanti di 7 secondi a Federico Silvestri (Mercedes, Wembli Racing), quarto a precedere nella top 5 Alessandro Porcu (Ferrari, REVO eSport).

Decisamente più tirata la lotta in AM con Mattia Giovannoni che si porta a casa la sua prima vittoria con un ultimo giro rocambolesco in cui la sua Aston Martin di Phoenix Team va a muro dopo la Skyline e viene salvato dal “rimbalzo” di Ivano Malatesta subito dietro. Ad avere la peggio è proprio quest’ultimo, che da una possibile vittoria con la sua McLaren di Poison Racing Team crolla fino al settimo posto con danni pesantissimi sulla sua 720S GT3. Sul podio salgono dunque Giordano Poli (Ford, MMS Menegotto Motorsport) e Sergio Infantino (McLaren, Fenix Racing Team). Infine in classe ROOKIE successo per Sandro Piralla con la Ford davanti a Andrea Tintorri (Porsche) e a Fabio Morandi (Ferrari) in un podio monopolizzato da Poison Racing Team.

Le migliori 3 statistiche

Con le vittorie di Candarella in PRO e di La Bua in GT, il Fenix Racing Team si è portato a 14 vittorie, superando Virtual Pro Racing come team più vincente nella storia dell’IRC;

Il successo di Mattia Giovannoni in AM segna la prima vittoria non solo per il suo Phoenix Team (26a squadra), ma anche la prima per Aston Martin (12o costruttore a riuscirci nei campionati IRC);

Sandro Piralla (ROOKIE) è diventato il secondo pilota a vincere una gara sulla Ford Mustang GT3, mentre il suo Poison Racing Team è diventato il secondo team a monopolizzare il podio di una gara IRC dopo il Fenix Racing Team.

La prossima tappa vedrà l’Italian Racing Championship vedrà il paddock virtuale fare ritorno in Europa, sul circuito belga di Zolder, per l’ottava gara del campionato che chiuderà il 2025. Appuntamento dunque dal lunedì al giovedì, sempre dalle ore 21 in poi, per le dirette delle classi ROOKIE, AM, GT e PRO sui canali YouTube e Twitch dell’IRC Championship.