WEC | 24h Le Mans, FP4: Toyota al vertice nell'ultima sessione di libere

Brendon Hartley detta legge nella FP4 della 24h Le Mans, ultimo turno di prove libere in vista delle 92ma edizione della competizione automobilistica più importante la mondo. Il neozelandese ha strappato il best lap al termine di un turno non molto indicativo, caratterizzato dall'arrivo di qualche goccia di pioggia sul finale.

Ferrari e BMW inseguono Toyota

Miguel Molina (Ferrari #50), René Rast (BMW WRT #20), Jean Eric Vergne (Peugeot #93) e Raffaele Marciello (BMW WRT #15) concludono nell'ordine precedendo Alpine #35, Whelen Cadillac Racing #331, Porsche Penske Motorsport #4, Alpine #36 e Toyota GR #7.

Ben Hanley si distingue in LMP2 con l'ORECA 07 Gibson #23 United Autosports USA, il britannico ha avuto la meglio nella specifica graduatoria davanti a Fabio Scherer (Nielsen Racing #24) e Nolan Siegel (United Autosports #22).

Menzione d'onore anche per Esteban Masson con la Lexus #87 di Akkodis ASP, leader con margine nei confronti di Marino Sato (United Autosports McLaren #95), Ben Barker (Proton Competition Ford #77) e Jordan Taylor (Spirit of Race Ferrari #155).

Da Le Mans passando per Spa

La Cadillac #2 che ha ottenuto con Alex Lynn la seconda posizione assoluta in qualifica, scatterà in 7ma posizione viste le cinque posizioni di penalità ricevute dopo l'impatto avuto in occasione della 6h di Spa-Francorchamps con la BMW M4 GT3 #31 del Team WRT sul rettilineo del Kemmel.

Alex Lynn, presente oggi, scatterà dalla 7ma posizione tra la Porsche #12 Hertz JOTA e la BMW #15 Hypercar del team WRT. Il britannico ha ottenuto la seconda posizione assoluta, abile nell'ultimo giro a superare le Ferrari che momentaneamente alle spalle della Cadillac #3.

Domani la Parata dei Piloti nel centro della città di Le Mans, momento più che mai atteso da parte di tutti in attesa della più importante competizione del mondo. Il via, invece, sabato 16 giugno alle 16.00.

Da Le Mans - Luca Pellegrini