WorldSBK | Most: dalla caduta alla vittoria, l'impresa di Bulega

Un'impresa da leone quella di Nicolò Bulega nel round di Most della WorldSBK. Dalla caduta del venerdì alla vittoria della domenica, il weekend del pilota Ducati in Repubblica Ceca, è stato una vera e propria prova di forza.

Lo spavento del venerdì

La giornata di venerdì a Most è stata caratterizzata dai molteplici incidenti nella sessione di FP1. Tra queste anche quella di Nicolò Bulega. Una brutta caduta che ha lasciato il pilota Ducati acciaccato, ma senza gravi conseguenze. Al termine della giornata l'italiano ha dichiarato: "È stata una caduta davvero brutta. Certo ho dolore in diverse parti del corpo ma posso direi di ritenermi fortunato per come sono andate le cose".

Credits: Aruba Racing su X

Già nella giornata di sabato, Bulega ha provato a lottare per portare a casa il miglior risultato possibile nonostante le difficoltà fisiche. Il secondo posto ottenuto è stato molto importante, sia per le sue condizioni fisiche non ottimali, sia su un tracciato che non gli è mai stato del tutto favorevole. In una gara in cui Toprak Razgatlıoğlu ha dimostrato di essere superiore ai suoi avversari.

La vittoria la photofinish in Gara 2

Nella giornata di domenica la musica invece è cambiata. Sin dalla Superpole Race, Bulega ha dimostrato di avere il passo per tenere testa al rivale. Dovendo arrendersi solamente a causa di un errore commesso a pochi giri dalla fine. In Gara 2, poi il pilota italiano ha dimostrato di essere un grande campione. Dopo essere stato passato da Toprak Razgatlıoğlu, l'#11 non si è arreso strappando la vittoria al pilota turco per soli 27 millesimi e conquistando il suo ottavo successo stagionale.

Al termine della gara Bulega ha spiegato: "È stato un weekend di alti e bassi, perché venerdì c'è stata la brutta caduta e poi la vittoria in Gara 2. Grazie a tutta la mia squadra. Abbiamo migliorato la moto durante il weekend e oggi in Gara 2 era molto meglio. Ero in grado di guidare come volevo. Sono veramente felice". Una vittoria significativa anche per la lotta mondiale. Sono, infatti, 31 i punti che adesso separano il pilota Aruba.it Racing e Toprak Razgatlıoğlu. Nicolò Bulega ha aggiunto: “Sono davvero felice di aver vinto qua Gara 2, perché questo circuito non si adatta molto al mio stile di guida. Spero di ripetermi a Misano, a casa”.

Giulia Pea

