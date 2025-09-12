Formula E | Citroën debutta nel 2026: ufficiale l’ingresso nel campionato elettrico

A partire dalla stagione 2025-2026, Citroën farà il suo ingresso ufficiale nel campionato di Formula E, con il debutto previsto per dicembre a San Paolo.

Ritorno nel Motorsport

Questo passo segna un ritorno significativo nel panorama internazionale del motorsport, dopo l’uscita dalla massima serie del WRC nel 2019. L’iniziativa si inserisce in un più ampio processo di trasformazione all’interno del gruppo Stellantis, che potrebbe comportare l’uscita di scena di Maserati dalla griglia elettrica. Citroën descrive la nuova avventura come un’opportunità per esprimere la propria visione della mobilità del futuro, puntando su innovazione, sostenibilità e coinvolgimento del pubblico urbano.

Motorsport e mobilità elettrica: un binomio strategico

L’ingresso nella Formula E rappresenta un tassello chiave nella strategia del marchio francese, che sta ampliando la propria gamma di veicoli elettrici. La partecipazione al campionato non solo rafforza il legame con il mondo delle competizioni, ma funge anche da vetrina tecnologica per le soluzioni di mobilità sostenibile.

Annunci e novità in arrivo

Ulteriori dettagli verranno svelati il 20 ottobre, durante una conferenza stampa dedicata, poco prima dell’inizio dei test ufficiali. Al momento, non sono stati comunicati né i nomi dei piloti né le modalità operative del team.

Secondo indiscrezioni, la formazione potrebbe includere nomi di spicco come Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne, quest’ultimo in uscita dal team DS. Il suo posto potrebbe essere preso da Taylor Barnard, recentemente legato a Penske. Questi movimenti si inseriscono nel più ampio riassetto interno di Stellantis, che coinvolge anche altri marchi del gruppo. Maserati, attiva in Formula E da tre stagioni, potrebbe lasciare spazio a Citroën, complice una riorganizzazione strategica e alcune difficoltà commerciali.

Nuova protagonista in griglia

Con l’ingresso di Citroën, la griglia di Formula E si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, mentre il panorama del motorsport elettrico continua a evolversi tra strategie industriali e innovazione tecnologica. Il debutto del marchio francese nella stagione 2025/2026 rappresenta un ulteriore segnale della crescente centralità della mobilità sostenibile anche nelle competizioni ad alto livello. Con l’attesa per i test e la presentazione ufficiale, l’appuntamento è fissato: il futuro elettrico di Citroën sta per prendere il via.

