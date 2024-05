DTM | Lausitzring: Engstler ed Aitken cercano il bis

Riprende dal Lausitzring il DTM 2024, campionato che si appresta a vivere il secondo appuntamento stagionale dopo l’avvincente round di Oschersleben che abbiamo commentato il mese scorso. Luca Engstler e Jack Aitken si sono divisi il bottino nella prima uscita in pista, i due protagonisti si collocano nell’ordine al primo ed al secondo posto del campionato.

Il tedesco di Lamborghini Team Liqui Moly by GRT #19 detta il passo provvisoriamente con 1 sola lunghezza nei confronti del britannico Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14), vincitore della race-1 dopo una splendida pole e successivamente out nella race-2 dopo un contatto nel primo giro.

Bortolotti per il riscatto nella seconda tappa del 2024, occhio a Porsche

Engstler ed Aitken precedono per il momento Luca Stolz (Mercedes AMG Team HRT #4) e Mirko Bortolotti (SSR Performance Lamborghini #92), rispettivamente a 29p ed a 26p. Menzione speciale per il nostro connazionale, oltremodo rallentato nell’opening round da un problema ai box.

La squadra tedesca che dal 2023 gestisce delle Lamborghini dopo una lunga storia accanto a Porsche ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito ad un problema con la sostituzione dello pneumatico posteriore sinistro. Bortolotti ha perso diverse posizioni ai box quando si trovava al comando, Nicki Thiim #94 ha dovuto addirittura ritirarsi.

BMW e Porsche per il riscatto

Alla vigilia della tappa del Lausitzring occhi puntati anche su BMW e soprattutto Porsche, in difficoltà ad aprile. Nel primo caso la vittoria è stata sfiorata con Marco Wittmann #11, nel secondo il miglior risultato è stato il 10mo posto in race-1 da parte di Thomas Preining #91. Schubert Motorsport e Manthey EMA guardano quindi con fiducia alla nuova tappa in quel di Klettwitz, pista che non ha eguali nel calendario della serie.

Cambio di orari questo week-end vista la semifinale mondiale di Hockey che vede protagonista la Germania. Race-1 del DTM scatterà quindi alle 17.00, mentre la race-2 di domenica è prevista come sempre alle 13.30. Le competizioni verranno diffuse in Italia su DAZN (le qualifiche sono accessibili così come le prove libere sul canale YouTube del campionato).

Luca Pellegrini