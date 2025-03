Moto3 | GP Argentina: non cambia la musica, altro podio tutto spagnolo

La seconda gara stagionale di Moto3 non ha deluso le aspettative. In Argentina, i piloti della entry class si sono dati battaglia fino all'ultima curva e lo spettacolo non è mancato, ma ancora una volta a dominare il podio sono stati gli spagnoli.

Un ultimo giro caotico regala la vittoria a Ángel Piqueras

Il Gran Premio d'Argentina è stato ricco di emozioni. Non sono mancati i sorpassi e un ultimo giro caotico ha regalato la seconda vittoria in carriera a Ángel Piqueras, anche se non sono mancate le polemiche. Una gara straordinaria da parte del pilota valenciano. Dopo essere partito dalla seconda posizione e aver gestito la gara, all'ultimo giro il pilota del team MT Helmets - MSi, ha dato la zampata finale. A completare il podio tutto spagnolo, Adrián Fernández e José Antonio Rueda.

Credits: MSi Racing Team

Matteo Bertelle e Taiyo Furusato hanno mostrato un ottimo passo gara durante tutto il Gran Premio e hanno battagliato fino all'ultima curva, ma sono stati beffati sul finale, chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Alle loro spalle David Almansa che chiude il quartetto dei piloti spagnoli in top 10. È degna di nota anche la gara di Álvaro Carpe che, dopo il podio conquistato a Buriram, si era reso protagonista di una splendida gara. Peccato per la caduta all'ultimo giro, quando si trovava con il gruppo di testa.

In Argentina non cambia la storia, il podio è ancora tutto spagnolo

Si sono conclusi i primi due appuntamenti della stagione 2025, due gare caotiche che hanno offerto divertimento e spettacolo a tutti gli appassionati. Ma sono state anche due gare che ci hanno regalato una costante: un podio dominato dai piloti spagnoli. È stato decisamente un inizio di stagione solido per i piloti iberici, che hanno trovato costanza in questi primi appuntamenti e sono sempre riusciti ad avere la meglio nelle battaglie dell'ultimo giro. José Antonio Rueda e Adrián Fernández sono riusciti, in questi primi due round, a trovare continuità, riuscendo a salire sul podio a Buriram e a Termas de Río Hondo. A completare il podio in Thailandia era stato uno straordinario Álvaro Carpe, al suo debutto come pilota ufficiale. Mentre, sul suolo argentino è stato uno dei piloti favoriti per il mondiale, Ángel Piqueras.

Credits: Leopard Racing

Sono state due prime gare che hanno visto più piloti battagliare per il podio fino all'ultimo giro. In Thailandia Stefano Nepa si è visto scappare il podio all'ultimo giro, dopo una serrata lotta con Adrián Fernández e Álvaro Carpe. A Termas de Río Hondo, Matteo Bertelle e Taiyo Furusato sono arrivati ai piedi del podio spagnolo, dopo un caotico ultimo giro. Sono state due prime gare in perfetto stile Moto3, lotte e emozioni fino all'ultima curva. Quello che sembra emergere, da questi primi due round, è che i piloti spagnoli, in questo momento, siano più efficienti nella lotta corpo a corpo nell'ultimo giro. I piloti iberici hanno iniziato questa stagione come i grandi favoriti e ora stanno dimostrando di essere gli avversari da battere. Il campionato, però, è appena iniziato e ci sono molti piloti che potrebbero porre fine alla supremazia spagnola.

Giulia Pea

