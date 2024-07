DTM | Norimberga: Audi e Kelvin van der Linde provano a restare in vetta

Quarto appuntamento di otto questo week-end per quanto riguarda il DTM, campionato che si appresta per vivere il tradizionale week-end di Norimberga. La pista più corta e caratteristica della serie è pronta per tornare protagonista, un week-end da non perdere che potrebbe riscrivere le gerarchie in classifica.

Kelvin van der Linde ed Audi all'attacco

Kelvin van der Linde è provvisoriamente al top, il #3 di ABT Audi vanta 82p contro i 74p di Mirko Bortolotti (SSR Performance Lamborghini #92) ed i 66p del compagno di box Ricardo Feller #7. I due citati sono nella parte alta della graduatoria nonostante l’assenza di affermazioni, attualmente sono cinque i piloti differenti che si sono imposti da inizio anno ad oggi.

Occhi puntati in merito a Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14), unico in quel di Zandvoort a bissare quanto accaduto ad Oschersleben. Il britannico è attualmente solamente 7mo in campionato, il portacolori di Cadillac Racing per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship sta pagando a caro prezzo ben tre risultati all’esterno della Top15 (tra cui un ritiro).

Il DTM si prepara per la tappa di Norimberga - Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Porsche e Mercedes osservate speciali con BMW a Norimberga

A Norimberga sono molti coloro che possono primeggiare, Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91 è sicuramente uno degli osservati speciali insieme al padrone di casa Marco Wittmann (Schubert Motorsport BMW #11). Attenzione speciale a quest’ultimo dopo l’acuto nella race-2 di Zandvoort, il due volte campione del DTM darà sicuramente spettacolo insieme anche al teammate e connazionale René Rast #33.

Mercedes resta, invece, l’unico marchio ancora con zero successi nonostante l’ottimo lavoro svolto sino ad ora da parte di Maro Engel (Winward Racing #130) e di Arjun Maini (Team HRT #36). In azione avremo come sempre anche Luca Stolz (Team HRT #4) e la riconoscibile AMG GT3 #22 Team Mann-Filter affidata a Lucas Auer.

Questo week-end si torna al format tradizionale con Q1 e race-1 il sabato e le restanti sessioni la domenica. Ricordiamo che per motivi di spazio vi sarà una divisione in qualifica in due gruppi al fine di evitare troppo ‘traffico’ all’interno di uno dei circuiti non permanenti più corti e famosi al mondo.

Luca Pellegrini