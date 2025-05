MotoGP | Alex Marquez, arriva il primo errore: “Ritornerò più forte” 

Alex Marquez ha commesso il primo errore stagionale durante il GP di Francia di MotoGP. Lo spagnolo di Gresini Racing è infatti incappato in una doppia caduta che lo ha portato al primo zero del 2025, che gli costa anche la leadership del campionato nei confronti del fratello Marc.

Uno zero che pesa

Alex Marquez era arrivato a Le Mans come leader del Mondiale con un vantaggio di un punto nei confronti del fratello Marc, ma torna a casa con il primo errore ed il primo zero stagionale. Il più giovane dei fratelli Marquez è infatti incappato in una doppia caduta a causa delle condizioni difficili che si sono abbattute sul circuito francese nella domenica di gara, che poi hanno portato all’incredibile vittoria di Johann Zarco. Lo spagnolo è prima scivolato in curva 3, ma è riuscito a rialzarsi e proseguire la gara, salvo poi cadere nuovamente nell’ultimo settore qualche giro più tardi.

Il pilota del team Gresini si assume tutte le responsabilità della caduta, dichiarando come sia stata la seconda scivolata quella che lo ha fatto arrabbiare di più: “E’ andata come è andata, e non posso essere felice dopo essere caduto due volte e non essere riuscito a portare a casa un singolo punto. Fino a quel momento avevo fatto tutto perfettamente, anche se la migliore strategia era quella di Zarco, ma per me era troppo rischiosa considerato la mia situazione in campionato. Ho fatto le cose giuste al momento giusto, ero li che controllavo il mio vantaggio da Acosta. Ho superato Bezzecchi e mi sono rilassato troppo. SOno entrato in curva 3 lentamente e con meno freno, ma ho perso il posteriore con il gas chiuso. In ogni caso è stata la seconda caduta a farmi arrabbiare. Il manubrio era piegato, avevo perso le ali e non avrei dovuto fare quell’errore, perché dieci punti possono fare la differenza per me”.

Alex Marquez: “Ritornerò più forte”

Alex Marquez ha quindi pagato un eccesso di sicurezza in una fase di gara in cui si sentiva più tranquillo, ma da ogni errore nasce sicuramente un opportunità per migliorarsi come dichiarato dal pilota Gresini: “Ogni gara è una lezione per me, sia che vada bene sia che vada male. Questa sicuramente non è stata buona ed è stata difficile da digerire ma sono felice perché in un circuito in cui non sono mai stato competitivo in passato ero veloce sia sull’asciutto che sul bagnato. Il weekend nel complesso è stato positivo e devo continuare così. Questo errore mi serve da lezione per ritornare più forte”.

Lo spagnolo ha anche dimostrato un ottima capacità decisionale quando è rientrato ai box per il cambio moto, anticipando anche il fratello Marc nella scelta: “Marc mi ha seguito nel primo cambio moto ed io ho seguito lui nel secondo, quindi siamo pari. Ho visto che il cielo era schiarito ed ho pensato che non avrebbe piovuto subito. Mi sarebbero bastati un paio di giri sull’asciutto per passare Zarco, ma in queste situazioni è sempre una lotteria. Stavo facendo bene ed alla fine sono caduto”.

Julian D’Agata