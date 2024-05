GTWC Europe | Misano Adriatico: Mercedes e BMW per confermarsi

Mercedes e BMW provano a confermarsi questo week-end a Misano Adriatico, secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Cresce l’attesa per una nuova prova da non perdere dopo l’interessante opening round di Brands Hatch di due settimane fa.

Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) sono al comando del campionato grazie alla vittoria nella race-2 inglese. L’austriaco ed il tedesco vantano 27p contro i 19.5 di Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW #32).

I tre volte campioni della categoria sono indubbiamente gli osservati speciali nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. La coppia ha infatti vinto tutte e due le sfide del 2021 e del 2022, un risultato incredibile che si è aggiunto ai risultati del 2019 e del 2020.

BMW vs Mercedes



BMW e Mercedes si sfidano in Italia, in gioco per la vittoria vi saranno sicuramente anche le Ferrari 296 GT3 targate Emil Frey Racing con Konsta Lappalainen/Ben Green #14 e Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè #69. Il team svizzero ha fatto ben vedere nel Regno Unito conquistando la pole per race-1 con l’auto #14 e siglando il podio nella race-2 con il binomio #69.

Occhi puntati in Emilia-Romagna anche su Maxi Goetz/Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9) e Maxime Martin/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46). Menzione speciale per il belga e l’italiano, impegnati per l’ultima volta stagionale nella Sprint Cup prima di continuare il programma Endurance Cup e FIA World Endurance Championship.

Nell’entry list spiccano anche Lorenzo Ferrari/Christopher Haase (Tresor Attempto Racing #88) e Ricardo Feller/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99) oltre all’Aston Martin #7 di Mattia Drudi. Week-end sfortunato in Inghilterra per il nostro connazionale, determinato a rifarsi con il belga Nico Baert.

Gold e Silver, battaglia garantita

Tanta attesa per rivedere in azione anche i protagonisti della Gold e della Silver Cup. Nel primo caso, Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6) sono al comando della serie Sprint con 1 punto e mezzo nei confronti di Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25), leader della graduatoria combinata.

Situazione differente in Silver Cup con Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) avanti in entrambe le classifiche. La coppia del team belga dovrà vedersela con Eliseo Donno/Tom Fleming ( AF Corse Ferrari #71), vincitori in race-2 nel Regno Unito da tenere in considerazione a Misano e con la competitiva coppia composta da Calan Williams/Sam De Haan (Team WRT BMW #30).

Benvenuta Bronze Cup

Scatta da Misano anche la Bronze Cup, classe da seguire con particolare attenzione. Ricordiamo infatti che il vincitore della graduatoria combinata di questa categoria riceverà un invito per la 24h Le Mans 2025, premio ricevuto lo scorso anno da Pure Rxcing.

Tanti i nomi interessanti in griglia a partire da Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW #991), campioni in carica del British GT Championship che si preparano per gareggiare tra i grandi. Dalla serie britannica faranno capolino in Europa anche Sandy Mitchell/Rob Collard (Barwell Motorsport Lamborghini #78) e la competitiva squadra composta Louis Prette/Miguel Ramos ( Garage 59 McLaren #188).

Per permettere ai team di spostarsi con relativa tranquillità verso Spa-Francorchamps per il Prologue della 24h di settimana prossima, le qualifiche si terranno di venerdì, mentre sabato sono indette entrambe le gare. Race-1 si svolgerà di pomeriggio, race-2 in notturna.

Luca Pellegrini