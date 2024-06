F1 | GP Spagna, FP3: Sainz chiude davanti a Norris e Leclerc

Carlos Sainz conduce il gruppo nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP Spagna di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha preceduto Norris e Leclerc in una FP3 molto ravvicinata che ci restituisce una top 5 con 4 costruttori in 151 millesimi.

Ferrari a sandwich sulla McLaren, ma Leclerc è a rischio penalità

Sainz conferma per ora le buone sensazioni di ieri con il miglior crono di 1:13.013 registrato negli ultimi minuti con gomme soft. Dietro di soli 30 millesimi si mette la McLaren con un Lando Norris abile a precedere la Rossa #16 del monegasco Charles Leclerc, terzo e molto soddisfatto dei progressi fatti nella notte, ma a rischio penalità per aver causato un contatto ingenuo con lo stesso Norris dopo curva 5.

Rimane sempre in agguato Max Verstappen che con la Red Bull firma il quarto tempo a 74 millesimi dal top, a seguire le due Mercedes con George Russell quinto e Lewis Hamilton sesto (a 346 millesimi da Sainz). Anche quest'ultimo è investigato dalla direzione gara per aver ostacolato l'Aston Martin di Lance Stroll (17°) con contatto, sempre in curva 5.

Perez e Piastri lontani dal gruppo di testa, spicca Albon

A più di 7 decimi dal miglior tempo di Carlos troviamo Sérgio Perez in settima posizione con la seconda Red Bull, il messicano dovrà pagare 3 posizioni di penalità in griglia per i fatti di Montréal. Il #11 appare ancora in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra, stesso discorso per l'australiano Oscar Piastri che in mattinata ha pagato 1 secondo dal vertice.

In mezzo a loro troviamo un sorprendente Alexander Albon che piazza la sua Williams all'ottavo posto e Fernando Alonso in nona posizione con la Aston Martin. Appena fuori dalla top 10 le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly che continuano però ad affermarsi nel centro gruppo, indietro, invece, le Racing Bulls (RB) con Daniel Ricciardo 16° e Yuki Tsunoda 18°.

Ora l'appuntamento si sposta alle qualifiche di oggi pomeriggio che determineranno la griglia di partenza per il GP Spagna. Il semaforo verde si accenderà alle 16:00.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli