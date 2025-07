MotoGP | GP Repubblica Ceca, Marc Marquez fa la storia: "Sono più sicuro"

Vittoria con record per Marc Marquez in MotoGP. Il pilota Ducati conquista l'ennesimo trionfo stagionale sul circuito di Brno. Con questo risultato, Marquez scrive la storia della casa italiana, in quanto è il primo pilota a conquistare cinque Gran Premi consecutivi con Ducati.

Ennesimo dominio

Marc Marquez mette la sua firma anche sul circuito di Brno. Il leader del mondiale conquista l'ottava vittoria stagionale, precedendo Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Un risultato importante per Marquez, che diventa il primo pilota Ducati ad ottenere cinque vittorie consecutive. Un altro record da aggiungere al palmarès del pilota spagnolo, e che dimostra lo stato di grazia in cui si trova.

Una gara non del tutto lineare, così come lo era stata la Sprint di ieri. Il pilota Ducati, partito in seconda posizione, è stato subito passato da Marco Bezzecchi. Dopo aver superato il compagno di squadra Francesco Bagnaia, Marquez si è messo all'inseguimento di Bezzecchi, e ha compiuto il sorpasso per la prima posizione a metà gara. Dal quel momento ha costruito un gap tra lui e il pilota Aprilia, dominando la seconda parte di corsa e conquistando la vittoria.

Ecco le parole di Marc Marquez al termine della gara:

È stata una prima parte di stagione fantastica. Dopo Aragon abbiamo fatto un passo avanti sulla moto e sto guidando molto bene. Voglio ringraziare il team. Ora c'è la pausa estiva, ma abbiamo ancora dieci gare, quindi dobbiamo rientrare in Austria con la stessa mentalità.

"Sono veloce, ma più sicuro”

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Marc Marquez ha spiegato le sue sensazioni in sella alla Ducati:

Sono felice e calmo. Soprattutto dopo il test di Aragon dove abbiamo provato un nuovo assetto. Ora sono veloce, ma più sicuro, e questo è importante. Sono contento perché vado bene in qualsiasi pista e in qualunque situazione e anche perché per me era un nuovo team. Ho capito il metodo di lavoro della squadra.

Per il campionato di MotoGP è arrivato il momento di prendersi una pausa, prima di tornare a metà agosto sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Una prima parte di stagione segnata inevitabilmente da Marc Marquez, che in sella alla moto più forte del campionato, è tornato il campione che tutti hanno imparato a conoscere. Un binomio che può scrivere ancora pagine importanti della categoria.

Federica Passoni