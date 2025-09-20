GTWC Europe | Q1: Marschall in pole a Valencia

Dennis Marschall firma la pole position per race-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Valencia. Il tedesco di Kessel Racing domina la scena imponendosi davanti alla Porsche di Bastian Buus ed alla Ferrari di Eddie Cheever III.

Q1 Valencia: Kessel Ferrari #74 al top

Kessel Racing non ha deluso le attese dopo il miglior tempo nelle prove libere e nelle pre-qualifiche di ieri. La Ferrari 296 GT3 #74, presente in Bronze Cup, ha ottenuto la prima pole overall in stagione, in realtà la seconda se non consideriamo la squalifica in quel di Magny-Cours.

Marschall ha regolato la Porsche #89 Lionspeed GP di Buus e la 296 GT3 #93 Ziggo Sport Tempesta Racing di Cheever III, altri due equipaggi presenti nella specifica classe Bronze.

Quarto tempo invece per Alessio Rovera. Il #51 di AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari si è imposto nei confronti di Tom Fleming, in pole in Gold Cup con la McLaren 720S GT3 EVO #58 di Garage 59.

Lucas Auer (Winward Racing Mercedes #48), Luca Enstler (GRT Lamborghini #63), Jake Dennis (Paradine Competition BMW #991 – Bronze) completano nell'ordine la Top10 davanti a Ricardo Feller (Lionspeed GP Porsche #80 – Bronze) e Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69 – Gold).

Race-1 Valencia: prima lotta per il titolo GTWC Europe 2025

Difficile sessione per tre importanti contendenti per il titolo: la McLaren #59 Garage 59 e la Porsche #96 Rutronik Racing dovranno infatti partire dalla 15ma e dalla 20ma casella della race-1 odierna.

Il secondo ed il terzo classificato del GTWC Europe Sprint Cup hanno però saputo beffare la BMW M4 GT3 EVO #32 di Charles Weerts, leader della serie prima dell'impegno in quel di Valencia. Il belga ha dovuto accontentarsi in Q1 della 25ma posizione, lontanissimo dal riferimento dei migliori.

Alle 14.15 la prima delle due corse in programma da sessanta minuti con cambio pilota e pit stop obbligatorio.

Luca Pellegrini