WorldSBK | Aragón: Razgatlioğlu davanti a tutti nel venerdì

Comincia al meglio il weekend del WorldSBK per Toprak Razgatlioğlu. Il turco ha primeggiato nelle FP1 in 1:48.385, crono che non è stato battuto nel corso delle prove pomeridiane. È proprio nelle FP2 che Nicolò Bulega si è messo al comando. A seguire la coppia in lotta per il titolo è Sam Lowes.

Quello visto in pista quest’oggi è un Toprak Razgatlioğlu che non si lascia intimorire dalla statistica dei 10 podi senza vittorie al MotorLand, l’ultimo vero tabù di El Turco. Nonostante tali numeri, Toprak ha dettato legge nel venerdì di prove mostrando una grande competitività, stampando nelle FP1 il miglior tempo complessivo di giornata e mettendo in mostra alla sessione pomeridiana un passo gara mostruoso con giri costanti tra il 39 basso e il 40 alto.

Per Nicolò Bulega rimane la soddisfazione di aver chiuso la giornata in vetta alle classifiche di FP2 con il crono di 1:48.736. Un tempo che, seppur ottenuto negli ultimi minuti di sessione con pista più gommata, gli ha consentito di dimezzare lo svantaggio avuto in mattinata dal rivale di casa BMW, oltre che a dargli fiducia per cercare una vittoria che manca da Gara 2 a Most del 18 maggio e che sarebbe vitale per ri-alimentare la sua corsa al titolo iridato delle derivate di serie.

Nella “lotta degli altri” è Sam Lowes a tornare in alto con il terzo tempo in 1:48.997 sulla Ducati targata Marc VDS. Il britannico ha preceduto Andrea Locatelli con la Yamaha R1 e l’idolo locale Álvaro Bautista, quinto al termine della giornata di prove. Subito dietro un Michael van der Mark protagonista con la seconda BMW di una caduta innocua nel finale della prima sessione, poi un Danilo Petrucci settimo con il team Barni Spark.

Ottava posizione per Xavi Vierge con la prima delle Honda, seguono Andrea Iannone con la Ducati del team Go Eleven e un Axel Bassani che con la sua Bimota completa la top 10 davanti al suo compagno di squadra Alex Lowes. Dodicesimo di giornata Jonathan Rea con la R1 mentre nelle retrovie c'è da segnalare un Yari Montella 16° dopo che un grave problema meccanico alla sua Panigale V4R nel corso delle FP1 lo ha costretto a rimanere fermo ai box per oltre mezz'ora prima di ritornare in pista nel pomeriggio.

