WorldSSP | Aragón, Superpole: prima pole per Mattia Casadei

Le limitazioni alla Yamaha R9 funzionano: nella Superpole del WorldSSP ad Aragón c'è tanta Italia. È la prima pole position per Mattia Casadei tra le derivate dalla serie con la MV Agusta di Motozoo Racing davanti alla Ducati di Valentin Debise e la Kawasaki di Jeremy Alcoba. Solo 7° Stefano Manzi.

Yamaha non si vede, MV e Ducati davanti

Prima del round di Aragón la R9 ha subìto una limitazione piuttosto importante nel balance of performance del WorldSSP: 800 giri al minuto in meno per la moto giapponese, che a Magny-Cours ha vinto il titolo costruttori. Le limitazioni si sono viste, dato che nella Superpole aragonese figura solamente un pilota dotato di Yamaha nella top 5.

A primeggiare è un sorprendente Mattia Casadei, alla prima Superpole di carriera al termine di un giro stratosferico. Il pilota MV Agusta si è messo dietro di sé un esperto della categoria come Valentin Debise di quasi tre decimi sul giro secco. Anche per il francese c'è tanta Italia, dato che guida la Ducati preparata dal team Renzi Corse. Prima fila per la Kawasaki Ninja 636 di Jeremy Alcoba, con il costruttore di Akashi che torna a fare la voce grossa nella classe cadetta.

Manzi parte solo 7°, R9 in difficoltà

Come accennato precedentemente, la R9 fatica dopo la penalizzazione ricevuta. L'unico pilota Yamaha in top 5 è Can Öncü, che riesce a mettersi davanti all'avversario per il titolo Stefano Manzi. Se il turco è 5° dietro alla seconda F3 800 RR di Bo Bendsneyder, l'italiano aprirà la terza fila dello schieramento. Tra i due pretendenti al titolo si piazza Filippo Farioli, pilota in netta crescita negli ultimi round. Seguono le due Ducati di Jaume Masiá e Philipp Oettl, mentre Tom Booth-Amos è solo 10°. Una caduta ha impedito all'inglese di Triumph di fare meglio dopo una prima metà di turno più che incoraggiante. Da segnalare i passi in avanti fatti da QJMOTOR che, con il nuovo modello presentato a Magny-Cours, ha sicuramente migliorato le proprie prestazioni: Raffaele De Rosa è 13°, mentre Niki Tuuli 17°. In mezzo Niccolò Antonelli (15°), più indietro Federico Caricasulo (18°) e Alberto Surra (20°). Debutto concluso al 29° posto per Andrea Giombini, da anni uno dei talenti più cristallini del CIV Supersport che ad Aragón corre con D34G Racing.

WorldSSP | Aragón: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Aragón: Razgatlıoğlu per sfatare il tabù Ducati