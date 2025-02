IGTC | 12h Bathurst, Valentino Rossi: "Dopo la penalità avevo poche speranze per il podio"

Valentino Rossi ha ottenuto insieme a Raffaele Marciello e Charles Weerts il secondo posto nella 12h di Bathurst, prima prova dell'Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ è salito sul podio di Mt. Panorama completando la corsa alle spalle dell'auto gemella #32 di Sheldon van der Linde/Kelvin van der Linde/Augusto Farfus.

Secondo podio per Rossi nell'IGTC

Rossi, a parte un piccolo errore dopo la metà gara che è costato alla BMW #46 una penalità per aver superato una McLaren GT4 in regime di bandiera gialla, è stato perfetto. La stella del Motomondiale si è conteso il primato a più riprese con il campione 2024 dell'IGTC Weerts e con Marciello.

L'ex vincitore della 24h di Spa ha poi chiuso l'opera infilando con forza prima della ‘The Chase’ a pochi minuti dalla fine la Mercedes AMG GT3 75 Express Racing #75 di Jules Gounon. L'andorrano ha tentato in ogni modo di rallentare lo svizzero, decisamente più veloce durante l'ultimo stint della manifestazione.

Rossi, dopo le vittorie nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Misano ed i due podi nel FIA World Endurance Championship, sale sul podio dell'IGTC per la seconda volta dopo il risultato ottenuto nel dicembre 2023 a Yas Marina durante la Lenovo 12h del Golfo.

La soddisfazione del ‘Dottore’

L'italiano ha commentato dopo il secondo posto a Bathurst

Questo podio è un modo fantastico per iniziare la stagione. L'intero weekend è stato incredibile, siamo sempre stati forti e competitivi. Abbiamo lottato con la nostra auto gemella finché purtroppo non ho commesso un errore e abbiamo dovuto scontare una penalità drive-through. A quel punto pensavo che la lotta per il podio fosse finita, ma siamo riusciti a rimontare con un ritmo ottimo. È stato molto divertente vedere il sorpasso di Raffaele su Jules Gounon alla fine.

Non è mancata l'opinione di Marciello, protagonista assoluto dell'ultima ora:

La doppietta è un ottimo risultato per la squadra. Sapevo di avere la macchina più veloce sui rettilinei e, quando davanti a noi c'era una macchina più lenta, ne ho approfittato passando Jules. È stato un bel sorpasso.

Gounon ha ottenuto insieme a Kenny Habul e Luca Stolz il quarto podio consecutivo dopo le vittorie del 2022-2023 e del secondo posto nel 2024 alle spalle della Porsche 992 GT3-R #91 Manthey EMA.

Valentino Rossi a podio a Bathurst - Credits: BMW Motorsport

Tre su tre per WRT

BMW ha ottenuto a Bathurst la terza gioia dell'anno in tre apparizioni. La M4 GT3 ha ottenuto la prima affermazione della propria storia in Australia, il brand bavarese non aveva mai primeggiato sino al week-end appena concluso nella nota piattaforma globale riservata alle vetture gran turismo.

WRT ha saputo imporsi nel 2025 a gennaio anche con la nuova M4 GT3 EVO tra Dubai (24h) e Abu Dhabi (6h). La squadra di Vincent Vosse ha portato al debutto ufficiale la versione aggiornata della M4 GT3 che ha corso settimana scorsa anche in quel di Daytona tra GTD PRO e GTD.

Il team principal Vincent Vosse ha affermato:

Tre gare, tre vittorie. Che inizio di stagione incredibile! Abbiamo provato a vincere a Bathurst con BMW M Motorsport negli ultimi due anni, ma non ci siamo mai riusciti. Questa volta, tutto è andato per il verso giusto. Questa è una grande gara che tutti vogliono vincere, quindi non potrei essere più felice. Un complimento speciale va a Kelvin van der Linde, che solo alla sua seconda gara con la BMW M Motorsport ha ottenuto forse la sua più grande vittoria finora insieme a suo fratello. Anche l'equipaggio #46 ha fatto un lavoro eccellente tornando in gara e finendo a soli dieci secondi di distanza

Luca Pellegrini