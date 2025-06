F1 | GP Austria, Qualifiche: Russell quinto, beffa per Antonelli

Ci si aspettava qualcosa in più dalla Mercedes dopo l'exploit del Canada ma così non è stato. Rispettivamente George Russell e Kimi Antonelli partiranno in 5° e 9° posizione domani in griglia nel GP Austria. Il pilota britannico non riesce ad estrarre tutto il potenziale della W16 che almeno al venerdì sembrava poter stare aggrappata alle due McLaren, mentre viene beffato Antonelli che nell'ultimo tentativo in Q3 prende bandiera e partirà 9° al fianco di Gasly.

Sfortuna per Antonelli in Q3, sarà una gara da rimonta per l'italiano

Mastica amaro Kimi Antonelli dopo la qualifica a Spielberg a causa di un'uscita tardiva dai box nell'ultimo tentativo che lo ha visto prendere bandiera e dunque nemmeno effettuare il giro. Per tutta la sessione di qualifica si è vista una Mercedes molto più in difficoltà a causa soprattutto delle elevate temperature che hanno condizionato il rendimento della W16 rispetto alle FP3 della mattinata. Proprio sul finire della sessione, il pilota italiano si è visto precedere da Bortoleto che lo ha regalato a partire domani in 9° posizione al fianco dell'Alpine di Pierre Gasly. Sia lui che George però potranno contare su un passo gara più che ottimo mostrato nel corso delle prove. Queste le parole di Kimi al termine delle qualifiche:

Non solo le alte temperature oggi ci hanno un pò danneggiato, ma penso anche il vento abbia influito. Un peccato non aver compiuto l'ultimo tentativo ma penso che domani potremo dire la nostra anche perchè il passo gara è stato molto buono. Dobbiamo puntare a risalire posizioni, anche se non sarà facile perchè ci troveremo in aria sporca ma ci proveremo.

Kimi Antonelli sul circuito del Red Bull Ring

Russell fa il massimo ma non basta, domani in griglia partirà 5°

Passo indietro anche da parte di George Russell che non trova il feeling con la monoposto che lo aveva fatto trionfare due settimane fa a Montreal. Nemmeno lui può far molto contro il caldo che è stato il vero nemico della Mercedes oggi in qualifica. Nell'ultimo run in Q3 sembrava poter essere in grado di agguantare quantomeno una seconda fila ma si deve accontentare del 5° posto dietro al suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton. Parla così della sua qualifica il britannico al termine della sessione:

Sappiamo i punti di forza della nostra monoposto, in Canada eravamo forti e veloci ma sapevamo che venendo qui in Austria non lo saremmo stati, complici le alte temperature, le curve ad alta velocità e le McLaren che hanno ripreso a dominare. Penso che potremmo giocarcela con le Ferrari e con Max domani, un piazzamento migliore della P5 sarebbe un grande risultato.

