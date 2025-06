F1 | GP Canada, Mercedes torna grande. Antonelli: "Non ho ancora realizzato!"

Mercedes è tornata grande nel weekend del GP del Canada, con un fine settimana perfetto. George Russell ha costruito una vittoria stupenda, scattando dalla pole position ottenuta ieri. Kimi Antonelli ha riportato la bandiera tricolore in alto, centrando il suo primo podio in carriera in F1.

George Russell domina e torna alla vittoria

In Canada, Mercedes è tornata al top, mostrando nuovamente i muscoli. Quello del GP del Canada è stato un weekend quasi perfetto per il team di Brackley, che fin dal venerdì ha mostrato velocità e di poter essere un avversario temibile per tutti. Uno dei punti forti di questa vettura su questo tracciato è stato indubbiamente la gestione della gomma e scelte strategiche oculate, già a partire dalle qualifiche. Nel weekend canadese, George Russell è stato semplicemente impeccabile. La pole position conquistata nella giornata di sabato, ha dato un grande vantaggio al pilota britannico, che in partenza è riuscito a mantenere la sua posizione, difendendola fino all'ultimo giro. Mercedes è tornata quindi a conquistare un doppio podio, dopo il Gran Premio di Las Vegas 2024.

Credits: F1

George Russell ha commentato la sua gara e le potenzialità della sua vettura ai microfoni di Sky Sport:

"Mi sono sentito molto forte per tutta la gara. La pole e la vittoria, in questo weekend, non è perchè io sia andato meglio rispetto agli altri fine settimana, ma perchè le condizioni si addicevano di più alla nostra macchina. Era un weekend in cui potevamo vincere e ci siamo riusciti. Ed è per questo che ho detto tante volte che mi sento pronto per lottare per il campionato, perchè ogni volta che c'è un'opportunità noi la cogliamo. Abbiamo bisogno di qualche decimo di velocità in più dalla nostra macchina per trovarci in questa posizione con costanza".

Il capolavoro di Kimi

La gara di Kimi Antonelli in Canada è stata indubbiamente spettacolare. Un grande lavoro da parte del pilota italiano che è riuscito a contenere gli attacchi di Oscar Piastri, centrando il primo podio della sua carriera. Già dalla giornata di sabato aveva dimostrato di poter ambire in grande per la gara e con una gestione della corsa degna di un veterano, ha portato a casa un traguardo importante. Un successo che aiuta a dimenticare le difficoltà degli ultimi Gran Premi.

Kimi Antonelli ha espresso tutta la sua gioia per questo primo podio:

"Non ho ancora realizzato. É stata una gara veramente tosta, sono riuscito a fare una buona partenza e a superare subito Oscar [Piastri]. Comunque il passo era buono perchè sono riuscito a stare con i piloti davanti. Solo l'ultimo stint ho spinto troppo forte dietro a Max [Verstappen], ho iniziato a degradare l'anteriore sinistra e negli ultimi giri è stato veramente stressante perchè iniziavo a fare fatica, mentre le McLaren stavano arrivando. Comunque sono contentissimo per il risultato e posso tirare un bel sospiro di sollievo adesso".

Gran parte di questo successo Kimi l'ha costruito in partenza, grazie al sorpasso su Oscar Piastri. Un aiuto è arrivato nel momento del bisogno, con l'incidente tra le due McLaren, che ha permesso al #12 di poter respirare:

"Sicuramente è stato un momento davvero difficile e stavo cercando, soprattutto nel settore due, di creare il gap, in modo tale da essere sicuro e non essere sotto attacco in fondo al rettilineo. É stato stressante perchè Bono mi diceva ad ogni giro il gap e quindi non è stato facile. Poi è uscita la Safety Car quando ho visto che Oscar si è fermato, ho pregato che non ripartisse la gara perchè sicuramente sarei stato passato".

Giulia Pea