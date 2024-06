MotoGP | GP Olanda: spavento per Espargarò nelle Practice, ma in gara ci sarà

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP Olanda per Aleix Espargarò. Dopo le problematiche alla moto durante le FP1, è stato anche protagonista di una caduta al termine delle Practice di MotoGP. Nonostante l'episodio, Aleix è riuscito comunque a siglare un tempo utile a piazzarsi quarto, passando direttamente in Q2.

Un venerdì complicato per Espargarò

Arrivano buone notizie dall'Olanda riguardo alle condizioni di Aleix Espargarò, che è stato protagonista di una brutta caduta durante le fasi conclusive delle Prove all'altezza dell'ultima chicane del circuito di Assen. Il pilota di Granollers dell'Aprilia, nonostante l'incidente, ha comunque chiuso in quarta posizione. La caduta ha sollevato preoccupazioni poiché Espargarò è sembrato dolorante nel momento in cui si è rialzato.

Soccorso prontamente dai commissari di percorso, il pilota è stato sottoposto a controlli medici al termine della sessione. Il team di Noale ha fornito un aggiornamento rapido ma rassicurante: “Dai primi controlli al centro medico non sono state riportate fratture dopo l’incidente. Vi terremo aggiornati con una diagnosi più dettagliata in seguito”.

Gli aggiornamenti sulla caduta

In seguito, sono arrivate altre buone notizie dal team medico Lifenet, che a seguito della visita al pilota ha dichiarato: “Espargarò, dopo l’incidente, è stato sottoposto a esami clinici presso il centro medico del circuito. Non ha riportato lesioni gravi. Un piccolo fastidio dovuto alla contusione nella zona sacrococcigea, come si evince dalla dinamica della caduta”.

Lo stesso Espargarò ha espresso tutta la sua frustrazione in merito all caduta, in quanto nonostante le difficoltà riscontrate in FP1, si stava rendendo protagonista di un'ottima sessione di Practice.

"Ho avuto una caduta alla fine della sessione di prove, è un peccato perché la giornata stava andando molto bene fino a quel momento. Mi sentivo competitivo sulla moto, non è una pista facile, portiamo molta velocità e l’aerodinamica mette sempre più peso sull’anteriore di anno in anno. Nel complesso, sono contento anche se ho molto dolore nella parte bassa della schiena e nel collo. Domani sarà anche peggio, ma non è così grave come avrebbe potuto essere."

Resta ancora da capire se le condizioni fisiche del #41 gli permetteranno di partecipare regolarmente alle prossime sessioni, a cominciare dalla FP2 di domani mattina in programma alle 10:10. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di domani.

Claudia Barchiesi