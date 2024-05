IMSA | Detroit: GTP e GTD PRO tornano protagoniste in città

Quinto evento questo fine settimana a Detroit per quanto riguarda l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. GTP e GTD PRO sono attese in azione per la seconda ed ultima corsa cittadina della stagione che come sempre si terrà sulla distanza atipica dell'ora e 40 minuti.

Per la prima volta il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi gareggerà nel nuovissimo impianto cittadino sperimentato dal 2023 dalla NTT IndyCar Series e non nell'isola di Belle Isle.

Porsche, Acura e Cadillac vantano almeno un sigillo in questo anno, la prima casa citata è l'unica che ha vinto due volte (Daytona e Laguna Seca). Manca all'appello BMW che nella storia della GTP si impose nella 6h del Glen lo scorso giugno.

Porsche vs Cadillac a Detroit?

Dane Cameron/Felipe Nasr (Porsche Penske Motorsport #7) sono provvisoriamente al comando del campionato con 1357p contro i 1307p di Pipo Derani/Jack Aitken (Whelen Cadillac Racing #31). Seguono provvisoriamente Sébastien Bourdais/Renger van der Zande (Cadillac Racing #01) e Jordan Taylor/Louis Delétraz (WTR Andretti Acura #40), rispettivamente a 1269p e 1244p.

L'auto #31 ha ottenuto tre pole per ora con Pipo Derani, ma non ha ancora vinto nessuna sfida dell'IMSA WTSC 2024. Detroit potrebbe essere l'occasione giusta, ultimo fine settimana prima della pausa dovuta alla 24h du Mans.

#6 Porsche vincente a Laguna Seca - Credits: Porsche Penske Motorsport

GTD PRO, Rexy vs il resto del mondo

Risi Competizione Ferrari #62, Vasser Sullivan Lexus #14 ed AO Racing Porsche #77 sono le squadre che hanno vinto per ora in GTD PRO nell'IMSA WTSC 2024.

L'ultimo team citato guida il campionato detta il passo dopo Laguna Seca, Laurin Heinrich/Seb Priaulx hanno 981p contro i 925p dell'auto #14 di Jack Hawksworth/Ben Barnicoat.

Detroit potrebbe essere l'occasione giusta per vedere la prima gioia di Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport. Tommy Milner/Nicky Catsburg sono attesi come sempre con la Chevy #4, mentre Antonio Garcia/Alexander Sims si alterneranno sulla gemella #3.

General Motors ha vinto con la nuova GT3 in SRO America settimana scorsa, ma per ora non ha ancora gioito nell'IMSA WTSC o nel FIA World Endurance Championship. Ancora zero sigilli anche per Ford, in azione con le due Mustang di Harry Tincknell/Mike Rockenfeller #65 e Joey Hand/Dirk Müller #64.

Da rimarcare nell'entry list anche la presenza di Conquest Racing Ferrari #35 con Daniel Serra ed Albert Costa. Lo spagnolo gareggia regolarmente con la compagine americana in GTD, mentre il brasiliano è abitualmente in azione in IMSA in GTD PRO con Risi Competizione nelle tappe della Michelin Endurance Cup.

Domenica la prova cittadina di Detroit dell'IMSA WTSC, round previsto per sabato 1 giugno dalle 21.10 (orario italiano). Ricordiamo che oltre ad IMSA.com ogni corsa è disponibile anche su YouTube sul canale ufficiale della serie.

Luca Pellegrini

Credits: Courtesy to IMSA