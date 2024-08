XGT4 Italy riaccende i motori al Mugello tra conferme e novità

Un palcoscenico di grande prestigio attende i protagonisti del campionato XGT4 Italy – XGTM, pronti per affrontare il quarto appuntamento stagionale dopo la pausa estiva. Sarà infatti il Mugello Circuit ad ospitare la nuova sfida della serie tricolore firmata FX Racing Weekend, in un fine settimana che promette di riservare temperature particolarmente elevate ma dove non mancheranno di certo spettacolo ed emozioni. Dopo l’evento che aveva inaugurato l’annata 2024 disputatosi al fianco della 24H Series lo scorso mese di Marzo, questa volta sarà l’altrettanto ambito scenario degli ACI Racing Weekend ad accogliere un confronto pronto a mettere in palio punti sempre più “pesanti” per le due classifiche assolute.

Guedes-Sylvestersson, la sfida per il titolo s'infiamma

In seguito ai primi tre emozionanti round stagionali, che dopo l’autodromo toscano avevano fatto tappa sui tracciati di Vallelunga e Imola, la sfida al vertice appare infatti serrata ed equilibrata sia nella graduatoria XGT4 Italy sia in quella riservata alle Bmw M2 Cup facenti parte della XGTM. Nella prima, a comandare è il veloce pilota portoghese Tomas Guedes, capace sino a questo momento di conquistare ben quattro successi al volante della Porsche Cayman GT4 718: il portacolori del team Autorlando Sport dovrà però guardarsi le spalle dal ritorno dell’agguerrito finlandese Benjamin Sylvestersson, apparso sempre più a proprio agio a bordo della Bmw M4 GT4 di Promodrive e in grado di cogliere il suo primo centro stagionale nell’ultima uscita a Imola. Pronto ad inserirsi nella battaglia per le prime posizioni ci sarà sicuramente Manuel Lasagni, in grado di aggiudicarsi la vittoria proprio nella manche inaugurale al Mugello e deciso a ripetersi anche in questo caso con la Mercedes AMG GT4 del team CZ Bassano Racing. Ma attenzione anche al team Lema Racing, a partire dai “giovanotti terribili” Mark Kastelic e Dawid Zydlewski: sia lo sloveno che il polacco hanno infatti messo in mostra un feeling sempre più evidente con le rispettive Mercedes, al punto da potersi candidare per la lotta al podio.

Una fase di gara XGT4 Italy a Imola

Esordio stagionale per Alberto Naska e Mauro Guastamacchia

Sempre la scuderia slovena completa al Mugello il proprio “poker d’assi” schierando altre due vetture in XGT4 Italy: all’esordio stagionale vi saranno infatti Alberto Naska, atteso ad un ruolo da protagonista dopo la vittoriosa apparizione dello scorso anno a Misano nella categoria e pronto a cimentarsi per la prima volta al volante di un’Audi R8 LMS GT4, mentre sarà della partita anche l’esperto Max Morelli, in gara su una Porsche Cayman GT4. Sempre in tema di debutti eccellenti, da rimarcare la presenza al via del grintoso pilota lombardo Mauro Guastamacchia, reduce da risultati di rilievo colti nel TCR Italy e nella Lotus Cup Italia, pronto per cimentarsi in gara a bordo della Porsche Cayman GT4 718 del Centri Porsche Ticino. Al suo fianco con il team elvetico ci sarà la vettura gemella affidata al rookie Giovanni Fiorini, mentre a completare il lotto della Cayman vi sarà la presenza del toscano Gabriele Bini con GRT Motorsport. Infine, da evidenziare il gradito ritorno in pista di un altro marchio di grande prestigio, vista la partecipazione della McLaren 570S GT4 che sarà portata in pista da Andrea D’Angelo.

Sfida al top Frizza-Atanasovski nella XGTM

Per quanto riguarda la sfida nella XGTM, soltanto dieci lunghezze separano alla vigilia il leader del campionato Andrea Frizza dal macedone Sashko Atanasovski: da un lato, il bresciano del V-Action Racing Team dovrà cercare di consolidare la propria posizione in classifica andando a caccia del quarto centro stagionale, mentre dall’altro il portacolori Pro.Motorsport punterà a ripetere lo splendido successo colto a Imola per ridurre il gap dalla vetta. A provare ad insidiare i due ci penserà il duo formato da Maurizio Ceresoli e Fabrizio Ongaretto, in gara con una vettura del CZ Bassano Racing Team.

I protagonisti XGT4 Italy intervistati da Davide Valsecchi

Il programma del weekend: Davide Valsecchi protagonista in diretta

Il programma del weekend al Mugello prevede lo svolgimento di una doppia sessione di prove libere nella giornata di Venerdì 23 Agosto alle ore 8:30 e 12:35, mentre le due qualifiche avranno luogo invece nel pomeriggio a partire dalle 14:55. La prima gara scatterà nella tarda mattinata di Sabato 24 alle 11:50, mentre Domenica 25 andrà in scena la seconda manche con spegnimento dei semafori alle ore 9:50 sempre sulla distanza di 30’. Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming sui canali Social del campionato (Facebook e YouTube) e su LiveGP.it con il commento di Marco Privitera e Davide Valsecchi, mentre non mancheranno i consueti speciali di approfondimento dal paddock nel corso dell’intero weekend con le interviste ai protagonisti.