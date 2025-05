A Le Mans Manu Gonzalez ha conquistato in maniera netta la sua quinta pole stagionale e terza consecutiva: in Francia il leader del Mondiale Moto2 è stato inattaccabile per tutto il resto del gruppo, riuscendo a portare la sua Kalex #18 di nuovo davanti a tutti, confermando il suo grande stato di forma che prosegue dalla fine dello scorso campionato.

Dietro Gonzalez, 6 piloti in meno di un decimo

Gonzalez è stato capace, nel finale del turno, di girare per due volte in 1.34.3, con l'ultimo giro in 1.34.315 che gli ha consegnato di fatto una pole già comunque sua con margine.

Dietro lo spagnolo di Intact GP ha chiuso Barry Baltus, con il belga che era stato il più veloce del Q1, a 327 millesimi dalla pole. Baltus apre un gruppo di 6 piloti racchiusi in 69 millesimi e composto da Moreira, Arenas, Canet, Dixon e Salac, con il ceco che apre la terza fila davanti alle due Boscoscuro ufficiali di Lopez e Vietti. Chiude la top-10 Ortola, anche lui proveniente dal Q1.

Fuori dalla top-10 ci sono Arbolino, 11°, e David Alonso, anch'egli in Q2 dopo essere passato dal Q1 e lontano oltre 6 decimi dalla pole position. Da segnalare, nel corso del turno, la caduta di Garcia, ancora irriconoscibile e solo 16° in griglia per la gara di domani.

In Q1 fuori Veijer e Holgado

Nel Q1 primo degli eliminati è stato - con il 5° tempo della sessione - Collin Veijer, fuori a causa del miglioramento fatto sotto la bandiera a scacchi da Alonso e Ortola. Out anche Holgado, che nel finale non è riuscito a migliorare a sufficienza il suo riferimento, dovendosi accontentare del settimo tempo davanti a Joe Roberts.

La classifica finale del Q2

Credits: MotoGP

Gonzalez difenderà così la sua leadership di campionato dalla pole position: via del GP di Francia previsto alle 12.20 con possibilità di pioggia in corrispondenza della partenza della classe intermedia attualmente del 25%.

Mattia Fundarò