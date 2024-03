WEC | 1812km Qatar: Porsche Penske Motorsport #6 controlla la scena dopo cinque ore

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer e Porsche Penske Motorsport #6 conducono dopo cinque ore la 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship 2024. Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen (Peugeot TotalEnergies #93) e Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12) seguono nell'ordine, attardate le Ferrari e le Toyota.

1812km Qatar, Peugeot parte fortissimo

I primi passaggi del FIA WEC 2024 hanno visto Peugeot all'attacco con la 9X8 #93. Nico Mueller è stato perfetto nelle prime 17 tornate, abile a beffare progressivamente la Michael Christensen (Porsche Penske Motorsport #5) e Miguel Molina (Ferrari AF Corse #50).

La Rossa ha tentato di fare selezione al via, ma l'arrivo del traffico ha cambiato le carte in tavola. Molina si è dovuto infatti inchinare all'arrivo di Peugeot, protagonista di un sorpasso eccezionale all'esterno di curva 1.

Avvio da scordare, invece, per Toyota GR #7. Nick De Vries ha perso progressivamente posizioni al via, l'olandese al debutto nella classe regina ha lasciato sfilare Peugeot, le varie Porsche (ufficiali e non) e le due Ferrari 499P titolari.

Porsche non ci sta

La prima sosta ai box ha confermato davanti Peugeot, ma ha permesso il rientro della Porsche #6. Mueller è stato infatti avvicinato dalla 963 ufficiale di Laurens Vanthoor, la battaglia per il primato si è infiammata nell'impegnativo traffico delle LMGT3.

I doppiaggi hanno inciso sull'esito di un duello più che mai avvincente che ha anche visto un contatto in curva 1, Porsche ha avuto la meglio approfittando di un'incertezza di Mueller nel superare una delle due McLaren di United Autosports.

Porsche saldamente leader

Porsche Penske Motorsport, una volta agguantata la leadership, ha provato ad amministrare la scena con Kevin Estre #6. Alle spalle del francese si è inserita la 963 privata di Hertz JOTA, Callum Ilott ha tentato di resistere ad ogni ipotetico ritorno da parte di Peugeot.

A metà gara, Porsche continua ad amministrare la scena con l'auto ufficiale #6. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer controllano la prova davanti a Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen (Peugeot TotalEnergies #93) e Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12), attardati di oltre venti secondi dalla vetta.

Porsche Penske Motorsport #5 segue la Top3, la seconda LMDh del marchio teutonico ha provvisoriamente la meglio su AF Corse Ferrari #83 e Toyota GR #7. Cadillac #2, invece, tenta di rimontare dopo una rimonta dopo una difficile partenza, l'auto gestita da Chip Ganassi Racing si colloca virtualmente in ottava piazza alle spalle della seconda Porsche 963 #5 che ieri ha firmato una storica pole.

Porsche Penske Motorsport #5, in pole nella 1812km Qatar 2024

1812km Qatar, Aston Martin sfida il dominio di Porsche in LMGT3

Heart of Racing Aston Martin #27 guida in LMGT3 dopo metà gara. L'auto del team anglo-americano primeggia contro Manthey Pure Rxcing Porsche #92, vettura che ha dominato le prime tre ore con un netto vantaggio sulla concorrenza.

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas hanno quindi la meglio davanti a Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler, la coppia precede le due Ferrari 296 GT3 targate Vista AF Corse con Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon #54 e François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera #55.

Attenzione in ogni caso alla progressiva rimonta da parte di WRT BMW #46. Il team belga ha infatti completato prima degli altri il tempo minimo di guida per il pilota bronze Ahmad Al Harthy, un vantaggio significativo nell'economia della competizione.

