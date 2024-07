Klein e ten Voorde sorridono al Mugello nella Carrera Cup Italia | A Ruota Libera

Marvin Klein e Larry ten Voorde regalano emozioni al Mugello nella Porsche Carrera Cup Italia, protagonista assoluta della 21ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il francese ferma l'olandese nella giornata di sabato, il campione in carica della serie si conferma ampiamente il leader della graduatoria assoluta dopo sei corse disputate.

Klein e ten Voorde protagonisti in Toscana - Credits: Porsche Carrera Cup Italia

Mugello, race-1: la prima di Marvin

Dalla pole, Marvin Klein #26 ha dominato la prima competizione in programma del fine settimana. L'ex campione della Carrera Cup France ha regolato Larry ten Voorde (Enrico Fulgenzi Racing #1), mai in grado di impensierire il rivale, superiore sin dallo spegnimento dei semafori.

Lirim Zendeli (Team Ombra #12) ha completato in terza piazza precedendo Flynt Schuring (Enrico Fulgenzi Racing #17), Keagan Masters (Team Q8 Hi-Perform #8) e l'esperto Diego Bertonelli (The Driving Experiences #21).

Gianmarco Quaresmini e (Tsunami RT #32) e Simone Iaquinta (Prima Ghinzani Motorsport #38) seguono nell'ordine al termine di una giornata che non ha sorriso ad Aldo Festante (Dinamic Motorsport #15), out alla frenata della San Donato quando si trovava comodamente in lizza per un posto in Top10.

Klein vince race-1 al Mugello - Credits: Porsche Carrera Cup Italia

Mugello, race-2: la prima risposta di Larry

Nella seconda sfida del fine settimana non è mancata la risposta di Larry ten Voorde, scattato dalla pole. Il veterano olandese ha fatto la differenza respingendo costantemente ogni ipotetico assalto di Klein.

Il francese, più volte all'attacco, non è riuscito a beffare il #1 dello schieramento, cinque volte a segno in sei apparizioni quest'anno. Fynt Schuring (Enrico Fulgenzi Racing #17) ha completato il podio davanti a Aldo Festante (Dinamic Motorsport #15), Lirim Zendeli (Ombra #12), niente da fare purtroppo per Diego Bertonelli (The Driving Experiences #21).

L'italiano ha dovuto arrendersi in seguito ad una penalità di 5 secondi per falsa partenza. L'ipotetica Top5 è sfumata per il nostro connazionale in seguito ad un Safety Car a pochi minuti dalla fine per un problema sul tracciato da parte di Marco Galassi (Team Malucelli #60) e Cosimo Barberini (Prima Ghinzani Motorsport #55).

L'appuntamento è ora a settembre per il round presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, impianto che ha già accolto la categoria a giugno. Inizierà ufficialmente la seconda metà dell'anno prima di Vallelunga ed il gran finale di Monza.

Larry ten Voorde vince race-2 al Mugello - Credits: Enrico Fulgenzi Racing

IMSA MPC, CTMP: Porsche vince con strategia, Robert Wicken al top in casa

Porsche ed RS1 tornano a vincere per la prima volta in oltre un anno nell'IMSA Michelin Pilot Challenge. Una strategia perfetta con una sosta in meno premia Stevan McAleer/Trent Hindman, padroni della scena nell'impegnativo Canadian Tire Motorsport Park.

Rory van der Steur/Scott Andrews (van der Steur Racing Aston Martin #19) e Matt Plumb / Paul Holton (Team TGM Aston Martin #46), sempre leader del campionato, completano in seconda e terza piazza una corsa che nella propria prima metà ha visto un bel duello tra Hattori Motorsports Toyota #50 e Motorsports In Action McLaren #69.

La Supra GT4 e l'Artura GT4 sono state tradite a 55 minuti dalla conclusione da una caution e da una sosta extra in pit road prima della ripartenza. RS1 Porsche #28 ha preso la leadership, una posizione che non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi.

Affermazione in TCR, invece, per Harry Gottsacker/Robert Wickens con la Hyudnai Elantra N TCR #33 Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian.

La coppia festeggia davanti a DAI Yoshihara / Karl Wittmer (Montreal Motorsport Group Honda #93) ed all'auto gemella di Preston Brown/Denis Dupon #76 in un sabato che non ha sorriso ai padroni del campionato Chris Miller /Mikey Taylor. La coppia di Unitronic/JDC-Miller MotorSports Audi #17 ha infatti dovuto ritirarsi prematuramente, out per un problema tecnico.

Prossima tappa a Road America ad inizio agosto.

British GT, Snetterton: Lamborghini a metà

Fine settimana quasi perfetto per Barwell Motorsport e Lamborghini in quel di Snetterton nel British GT Championship. Alex Martin/Sandy Mitchell #78, dopo aver dominato race-1, hanno vinto sul campo anche la seconda competizione prima di ricevere una penalità nel post gara per aver ignorato delle bandiere gialle.

Il binomio ha così perso il successo e la leadership del campionato, attualmente nelle mani di Rob e Ricky Collard #63. Padre e figlio si sono inseriti al secondo posto in race-1 e successivamente anche nella race-2 alle spalle di Kevin Tse/Maximilian Goetz (2 Seas Motorsport Mercedes #16).

Da menzionare, infine, il podio di Richard e Sam Neary (Team Abba Racing Mercedes #8) e Mark Radcliffe/Tom Gamble (Optimum Motorsport McLaren #27), rispettivamente tra i migliori in race-1 e 2.

Next round a settembre in quel di Donington Park, penultimo round del 2024.

#78 domina a metà il week-end di Snetterton del British GT - Credits: British GT

NASCAR Xfinity Series, Pocono: Briscoe a segno

14ma affermazione in carriera nella NASCAR Xfinity Series per Chase Briscoe. L'americano trionfa a Pocono nella NASCAR Xfinity Series, la Ford Mustang #00 targata Haas Automation si impone con margine nei confronti di Justin Allgaier (Carolina Carports Chevrolet #7).

William Byron (HendrickCars.com Chevrolet #17) conclude in terza piazza precedendo all'arrivo Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18) e Taylor Gray (Operation 300 Toyota #19).

Prossima sfida tra meno di sette giorni presso l'Indianapolis Motor Speedway.

NASCAR Truck Series, Pocono: X5 per Heim

Corey Heim vince ancora nella NASCAR Truck Series in quel di Pocono. Quinta affermazione in stagione per il #11 di Safelite Toyota, perfetto nella gestione della competizione dal primo all'ultimo passaggio.

Il vincitore della Stage 1 e 2 ha firmato anche il più importante segmento della ‘CRC Brakleen 175' precedendo sotto la bandiera a scacchi Grant Enfinger ( Champion Power Equipment Chevrolet #9) e Christian Eckes (NAPA Auto Care Chevrolet #19).

Tra meno di sette giorni un nuovo round presso il ‘Lucas Oil Indianapolis Raceway Park’.

