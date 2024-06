TCR World Tour | Mid-Ohio: il duello tra Hyundai e Lynk & Co continua

Dopo una lunga sosta, riprende da Mid-Ohio il Kumho FIA TCR World Tour. Il North America accoglie per la prima volta il nuovo ‘Mondiale Turismo’, due competizioni si terranno all’interno del fine settimana che vedrà protagonista l’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Riprende il duello asiatico per la vittoria

Ci sarà da divertirsi negli Stati Uniti d’America in compagnia della seconda categoria per importanza per quanto riguarda IMSA dopo ovviamente il WeatherTech SportsCar Championship. Gli eventi saranno divisi, la categoria statunitense disputerà infatti una competizione da quattro ore in un tracciato che come sempre verrà condiviso tra TCR e GT4 (GS).

Due affermazioni a testa dopo Vallelunga e Marrakech per BRC Hyundai N Squadra Corse e Lynk & Co Cyan Racing. I coreani restano provvisoriamente al comando dopo il difficile fine settimana d’azione in Marocco, il campione in carica Norbert Michelisz vanta provvisoriamente 11 punti di scarto nei confronti di Santiago Urrutia con la prima delle Lynk & Co presenti in griglia.

Yann Ehrlacher (Lynk & Co) e Nestor Girolami (Hyundai) inseguono con 15 punti di ritardo dalla vetta, una classifica che può essere ribaltata questo week-end. Le qualifiche saranno nuovamente una fase importante nell’economia del fine settimana, Mid-Ohio resta infatti un tracciato non scontato in cui superare i rivali oltre ad essere sconosciuto a molti dei piloti presenti in griglia.

Una nuova prova del World Tour è alle porte a Mid-Ohio - Credits: TCR World Tour

Honda prova ad unirsi alla festa

Occhi puntati questo week-end anche su Honda e GOAT Racing. I giapponesi cercano la prima soddisfazione del TCR World Tour 2024, le due realtà citate faranno nuovamente affidamento su Marco Butti e Esteban Guerrieri.

Honda resta, per ora, apparentemente inferiore ai rivali, una dinamica che può cambiare velocemente questo fine settimana e soprattutto in sudamerica nei prossimi round. L’entry list è destinata ad aumentare sensibilmente, una dinamica completamente differente rispetto alle prime prove del TCR World Tour 2024.

Come sempre le qualifiche e le due gare del TCR globale verranno diffuse in diretta sul canale YouTube della serie.

Luca Pellegrini