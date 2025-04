ELMS | 4h Barcellona: AF Corse vince su IDEC Sport all'ultimo giro

AF Corse vince con François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera la 4h Barcellona, prima tappa dell'European Le Mans Series 2025. La compagine italiana festeggia nella classifica overall ed in PRO Am, mentre in GT vince Porsche con le Iron Dames Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy.

4h Barcellona: inizia dalla Spagna la stagione 2025

I primi 90 minuti della 4h Barcellona 2025 hanno visto in cima alla classifica a ripetizione Iron Lynx-Proton #9, VDS Panis Racing #48 e Duqueine Team #30.

La prima realtà, dopo aver conquistato la vetta con Jonas Ried dopo un deciso attacco a Francesco Simonazzi, ha dovuto prematuramente alzare bandiera bianca in seguito ad un problema tecnico.

Duqueine #30 ha però dovuto cedere subito il ritmo ad Oliver Gray #48 e successivamente alla rientrante Oreca 07 Gibson LMP2 #47 CLX Motorsport di Enzo Fittipaldi.

Il brasiliano si è trovato leader a 2h e 18, responsabile di condurre il gruppo alla ripartenza dopo una breve Virtual SC per intervenire sulla Ferrari 296 GT3 #66 JMW Motorsport ferma nella ghiaia di curva 3.

Anche CLX Motorsport si aggiunge alla festa

CLX Motorsport #47 ha quindi gestito Georgios Kolovos (DKR Engineering #3), leader in PRO Am nonostante due penalità scontate e l'auto #18 IDEC Sport di Daniel Juncadella.

Presente nella parte alta della graduatoria anche Inter Europol Competition #34, VDS Panis Racing #48, virtualmente in Top5 alla ripresa delle ostilità dopo la prima bandiera gialla della stagione.

La corsa è rimasta cristallizzata fino a 1h e 22 dalla fine quando tutto è stato rimesso in discussione da un un problema in curva 14 per WTM by Rinaldi Duqueine LMP3 #12. La Virtual SC è tornata protagonista, CLX Motosport Oreca #47 ha tenuto la leadership virtuale.

Tutti contro tutti ad 1h dalla fine

Pipo Derani (CLX Motorsport #47), Mathys Jaubert (IDEC Sport #18), Charles Milesi (VDS Panis Racing #48) e Theo Pourchaire (Algarve Pro Racing #25) si sono presentati nell'ordine alla ripartenza, uno nella scia dell'altro.

La lotta si è infiammata a meno di 1h dal termine nel traffico delle GT, IDEC Sport #18 ha avuto la meglio su Derani che nei minuti seguenti ha dovuto resistere anche al ritorno del leader LMP2 PRO AM Mathieu Vaxiviere (AF Corse #83).

AF Corse mette tutti d'accordo, doppio successo overall e LMP2 PRO Am

La scelta di cambiare le gomme per AF Corse nell'ultimo passaggio in pit road ha pagato. Vaxiviere ha iniziato a minacciare la concorrenza nei due giri conclusivi dopo una nuova Virtual SC per rimuovere la competitiva Oreca #99 AO Racing.

Il finale è stato incredibile con AF Corse che ha infilato in successione Pietro Fittipaldi (Vectror Sport #10), Charles Milesi (VDS Panis Racing #48) e Mathys Jaubert (IDEC Sport #18). Quest'ultimo ha vinto la classe LMP2, Vaxiviere ha ottenuto con François Perrodo ed il nostro Alessio Rovera il successo overall e contemporaneamente anche LMP2 PRO Am.

Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella hanno beffato Charles Milesi/Oliver Gray/Esteban Masson (VDS Panis Racing #48) e Ryan Cullen/Vlad Lomko/Pietro Fittipaldi (Vector Sport #10), presenti nell'ordine sul podio LMP2 e dalla seconda e quarta piazza overall.

Algarve Pro Racing #20 e Proton Competition #77, invece, chiudono in Top3 in LMP2 PRO Am alle spalle ovviamente dei campioni di AF Corse che iniziano nel migliore dei modi il 2025.

Niente da fare per CLX Motorsport Oreca #47, out nell'ultima ora per problemi. La compagine elvetica ha alzato bandiera bianca in curva 3 causando un breve FCY a meno di 30 minuti dalla fine.

4h Barcellona, LMP3: Ligier apre la nuova era con CLX Motorsport

La Ligier #17 CLX Motorsport di Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere vince nella prima corsa dell'European Le Mans Series con le nuove LMP3. Michael Jensen /Gillian Henrion/Nick Adcock (RLR M-Sport Ligier #15) e Timothy Creswick/Douwe Dedecker/Reece Gold ( Inter Europol Competition Ligier #88) si sono arresi nel finale al termine di una sfida che ha visto a lungo al comando Ultimate Ligier #35.

I francesi sono arrivati all'esterno della Top10, mentre è da segnalare il ritiro di due protagonisti come Eurointernational Ligier JS P325 - Toyota #11 e WTM Racing by Rinaldi Duqueine D09 - Toyota #12, rispettivamente out per problemi e per un testacoda in curva 14

4h Barcellona, LMGT3: Iron Dames al top

Le Iron Dames tornano a vincere nell'European Le Mans Series in LMGT3. La Porsche 992 GT3-R #85 trionfa con Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy davanti a Takeshi Kimura/Daniel Serra/Ben Tuck #57 e Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello #60, rispettivamente in azione con Ferrari e Porsche.

Iron Dames hanno dominato la competizione dal primo minuto. L'ottimo lavoro di Celia Martin e di Sarah Bovy ha permesso alla Porsche 992 GT3-R #85 di restare al comando all'inizio dell'ultima ora.

Michelle Gatting ha iniziato a difendersi dall'ipotetico ritorno da parte della Ferrari 296 GT3 #57 Kessel Racing di Daniel Serra e della Rossa #55 Spirit of Race di Matt Griffin.

Dei problemi, invece, hanno rallentato la Mercedes AMG GT3 EVO #63 al debutto con Iron Lynx. La compagine tricolore, dopo la pole, è rimasta saldamente in seconda piazza prima di lamentare un problema tecnico.

L'ultima Virtual SC non ha modificato le carte in regola. Iron Dames e Kessel Racing hanno chiuso nell'ordine battendo la Porsche #60 Proton Competition, all'assalto nel finale con Alessio Picariello. Rossa #55 Spirit of Race completa in quarta piazza battendo la Ferrari 296 GT3 #50 AF Corse.

Prossimo evento ad inizio maggio al Paul Ricard.

Luca Pellegrini