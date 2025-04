F1 | GP Arabia Saudita: Williams a punti, notte fonda per Alpine

É un inizio di stagione positivo per il team Williams che anche nel GP dell'Arabia Saudita dimostra di poter lottare per le prime dieci posizioni. Con un grande gioco di squadra, il team britannico colleziona l'ottavo posto con Carlos Sainz e il nono con Alexander Albon. Domenica grigia invece per Alpine, che lascia Jeddah con zero punti.

Doppi punti per Williams

Sono sei i punti che porta a casa la Williams dopo il weekend di Jeddah. Carlos Sainz, dopo le prime difficoltà riscontrate ad inizio stagione, sembra stia prendendo sempre più confidenza con questa vettura. La qualifica della giornata di ieri gli aveva regalato la sesta posizione in griglia di partenza, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. E in gara, il pilota spagnolo è riuscito a sfruttare al meglio questa posizione e chiudendo ottavo e conquistando punti importanti per il campionato costruttori.

Credits: Williams Racing su Instagram

É stato un weekend solido anche per Alexander Albon. Nella giornata di ieri si era già dimostrato competitivo, rimanendo escluso dai primi dieci per soli sette millesimi. In gara ha confermato che questa macchina può guidare il midfield. Albon, grazie anche all'impeccabile strategia messa a punto da Williams, ha concluso il Gran Premio in nona posizione. Il team britannico sta costruendo un fantastico inizio di stagione, e in questo momento si trova in quinta posizione nel mondiale costruttori.

Visa Cash App vola a Jeddah

Sono stati tanti i cambi per Visa Cash App in questi primi Gran Premi della stagione 2025 di F1. La squadra di Faenza ha, infatti, dovuto rinunciare al suo pilota di punta Yuki Tsunoda, passato in Red Bull solamente dopo due Gran Premi. Ma Isack Hadjar sta assumendo la posizione di leader all'interno del team. Sono cinque i punti conquistati fino a questo momento dal pilota franco-algerino. In Arabia ha tagliato il traguardo in decima posizione, battagliando fino all'ultimo giro con le due Williams, ma senza riuscire a sorpassarle. Liam Lawson, invece, dopo il difficile inizio di stagione di cui è stato protagonista, a Jeddah è arrivato alle spalle del compagno di squadra, ma è stato poi retrocesso in dodicesimo posizione per aver tagliato la pista e tratto vantaggio. Tutto sommato è stato un weekend positivo per la squadra italiana che ha ancora un grande margine di miglioramento.

Notte fonda per Alpine

Non è stato un Gran Premio semplice per le altre squadre del midfield. É notte fonda per Alpine che ha perso il suo leader, Pierre Gasly, nel corso del primo giro. Dopo l'ottima nona posizione conquistata nelle qualifiche del sabato, la gara di Pierre Gasly è finita dopo pochi metri. Il francese, infatti, nelle prime battute del Gran Premio è stato protagonista di un incidente con Yuki Tsunoda. I due ex compagni di squadra si sono toccati durante il primo giro, andando a sbattere entrambi contro le barriere. Il compagno di squadra, Jack Doohan, invece, è apparso in difficoltà, dimostrando di non avere il passo degli avversari e chiudendo in diciassettesima posizione.

Una gara anonima per il resto delle squadre che non trovano il passo per entrare nella zona punti. Fernando Alonso ha portato la sua Aston Martin in undicesima posizione, dopo la penalità di 10 secondi di Liam Lawson. Il compagno di squadra, Lance Stroll, ha chiuso invece in sedicesima posizione. Si mostra in costante crescita il rookie, Ollie Bearman, tredicesimo al traguardo. Alle sue spalle, Esteban Ocon, in grande difficoltà dopo l'ottima gara del Bahrain. Anche il team Kick Sauber non ha trovato performance sul circuito cittadino di Jeddah con Nico Hulkenberg in quindicesima posizione e Gabriel Bortoleto ultimo al traguardo.

Giulia Pea