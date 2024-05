F1 | GP Miami, Sprint Race: Verstappen vince, sorprende Ricciardo

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del GP di Miami. Il campione del mondo in carica olandese ha condotto la gara dall'inizio alla fine, ottenendo l'ottava vittoria in carriera nelle Sprint Race e precedendo al traguardo Charles Leclerc e Sergio Perez. Quarto uno straordinario Daniel Ricciardo con la VCARB, che riesce a difendersi dagli attacchi di Carlos Sainz e Oscar Piastri.

Cronaca della gara

Nelle qualifiche di ieri la pole è stata ottenuta, ancora una volta, da Verstappen, che parte al fianco di Leclerc, mentre in seconda fila si schierano Perez e un fantastico Ricciardo. Da segnalare anche i 10 secondi di penalità per Ocon, che ha centrato Leclerc (senza conseguenze) in pitlane mentre andavano a schierarsi in griglia.

Al via Verstappen e Leclerc mantengono le posizioni, con Ricciardo che riesce a bruciare Perez per la terza piazza. A centro gruppo c'è un contatto che coinvolge Stroll, Alonso, Hamilton e Norris, con quest'ultimo che si gira in curva 1 e deve ritirarsi. Stessa sorte anche per Stroll, con Alonso che invece finisce sul fondo. La carambola comporta l'ingresso della Safety Car, con i piloti che devono passare dalla pitlane.

Si riparte al giro 4, e Verstappen riesce subito a portarsi fuori dalla zona di DRS rispetto a Leclerc. Alle loro spalle Perez si sbarazza subito di Ricciardo, ma l'australiano riesce invece a difendersi bene nei confronti di Sainz e di Piastri, sfruttando una buona velocità di punta della sua VCARB.

A margine della zona punti si accende invece la lotta tra Magnussen e Hamilton: il danese difende l'ottava posizione in maniera fin troppo arcigna, ricevendo due penalità di 10 secondi e una da cinque per le manovre nei confronti del 7 volte campione del mondo. Chi ne approfitta è Tsunoda, che riesce a sfruttare il duello per issarsi davanti ai due nel corso del giro 15. Il giapponese rischia di arrivare a punti viene poi risuperato da Hamilton, ma l'inglese vanifica poi tutto con una penalità di 20 secondi per aver superato il limite di velocità in pitlane nella fase di Safety Car.

Le classifiche dopo la Sprint Race del GP di Miami

La classifica della Sprint Race del GP di Miami di F1. © F1

Verstappen sale quindi a quota 118 punti, davanti a Perez a 91, a Leclerc a 83, a Sainz a 73 e a Norris a 58. L'appuntamento con le qualifiche è alle ore 22.

Alfredo Cirelli