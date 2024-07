F1 | Alpine sceglie Oliver Oakes come nuovo team principal

Oliver Oakes è stato annunciato come il nuovo team principal in F1 per Alpine. Il britannico prende a tutti gli effetti il ruolo occupato negli ultimi mesi di Bruno Famin, pronto per nuove sfide all'interno del marchio francese.

Oliver Oakes, il più giovane team principal in griglia

Il 36enne arriva nel ‘Circus’ dopo aver creato nel 2015 insieme a David Hayle la nota Hitech GP che attualmente milita in FIA F2, FIA F3 ed in molte altre serie propedeutiche a ruote scoperte.

Il nativo di Norwich, fortemente voluto da Flavio Briatore, segue una lunga lista di cambi all'intero di Alpine dopo il già citato Famin, Cyril Abiteboul ed anche Otmar Szafnauer

L'inglese diventa ufficialmente il più giovane responsabile di una scuderia presente nel paddock di F1, il debutto in pista è atteso in Olanda a Zandvoort dopo la pausa estiva segue come previsto il GP del Belgio.

Le parole dei protagonisti

Una nota ufficiale del nuovo team principal di Alpine recita:

Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per l'opportunità di provare a riportare il BWT Alpine F1 Team alla competitività. La squadra ha al suo interno persone di talento e risorse eccellenti e sono certo che insieme potremo fare molto nel prosieguo di questa stagione e nel lungo periodo. Sono pronto per iniziare e non vedo l'ora di farlo.

Non poteva mancare il parere di Briatore, executive advisor da qualche mese a questa parte di Alpine

Sono lieto che siamo riusciti a prendere Oli Oakes per il nostro progetto di Formula 1. Ha un grande talento ed una grande esperienza di leadership e di successo nelle corse. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza e della fiducia che abbiamo nella nostra squadra. L'obiettivo comunque è quello di recuperare posizioni in classifica e vincere gare

Luca Pellegrini