FIA F2 | Goethe il più veloce nella prima giornata di test ad Abu Dhabi

La Formula 2 torna in pista dopo la chiusura del campionato per tre giorni di test post-stagionali sul circuito di Yas Marina. Questi test permettono ai nuovi ingressi nei team di gettare le basi per la prossima stagione e per i rookie di assaggiare per la prima volta la giuda di una monoposto di Formula 2.

Goethe in testa nella prima giornata di test

Nel primo giorno di test è stato Oliver Goethe (MP Motorpsort) il più veloce nella mattinata, seguito da Joshua Durksen (Invicta Racing) e Alex Dunne (Rodin Motorsport). I nuovi arrivati hanno avuto la possibilità di entrare in confidenza con la monoposto, e nei prossimi due giorni potremmo forse vedere già il loro reale potenziale.

Il pilota MP Motorsport si è ripetuto anche nel pomeriggio, chiudendo la giornata davanti a tutti con il tempo di 1:37:203. Un turno che si è concluso con il secondo posto di Rafael Camara, che sembra già aver trovato velocità con la nuova monoposto e il terzo tempo di Joshua Durksen, per un team Invicta competitivo. Le squadre hanno utilizzato principalmente le gomme Supersoft, con i piloti che hanno provato per lo più giri veloci, invece che passo gara. Prove di pitstop per alcuni rookie, oltre a delle prove di partenza per prendere le misure dei nuovi meccanismi. Solo una bandiera rossa ha caratterizzato la prova pomeridiana, provocata da Ritomo Miyata.

Credits: livetiming.getraceresults.com

I test di Formula 2 continueranno nella giornata di domani dalle 6 alle 15 ora italiana.

Herta e Camara i nomi più attesi della prossima stagione

Nella giornata di oggi abbiamo visto in pista volti già visti in questa stagione, ma che hanno cambiato team, sia piloti nuovi nella categoria. Tra i nomi più interessanti c'è sicuramente quello di Colton Herta, che sperimenta per la prima volta l'orbita per raggiungere la Formula 1. Il pilota americano, che fino a quest'anno ha corso nel campionato IndyCar con il team Andretti Global, ha deciso di cambiare il suo percorso e approdare in Formula 2 con Hitech, oltre a essere il test driver del nuovo team Cadillac. Un cambiamento importante per Herta, che da essere un predestinato delle categorie americane, ora si ritrova a conoscere il mondo europeo delle corse, con l'obiettivo Formula 1 pronto ad aspettarlo. Un Herta contento di questo suo nuovo percorso:

Sono ancora molto lontano dall'essere completamente a mio agio in macchina, ma sono buoni primi passi. Sono tre giorni così importanti per noi per massimizzare tutto ciò che facciamo qui. È divertente essere qui, è divertente stare in macchina fuori stagione, e non vedo l'ora che arrivino i prossimi due giorni.

Credits: Formula 2 su X

Altro nome degno di nota è il campione uscente di Formula 3 Rafael Camara. Il giovane pilota della Ferrari Driver Academy passa in Formula 2 con il team Invicta. Una squadra importante che negli ultimi due anni ha permesso a Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli di vincere la categoria, consecutivamente alla precedente. Una responsabilità importante per il pilota brasiliano, che spera di eguagliare i suoi due predecessori nella prossima stagione. Ecco le sue prime sensazioni:

È stato un buon primo feeling in macchina, ho fatto qualche giro, mi sono abituato sempre di più, giro dopo giro mi sentivo sempre più a mio agio con tutto. Sto anche sperimentando cose nuove, come funzionano le cose, ma è stata una bella sessione.

Credits: Formula 2 su X

Gli ultimi annunci sul mercato piloti

Conclusa la stagione, nei giorni scorsi sono arrivati nuovi annunci riguardanti il mercato piloti della categoria. Per quanto riguarda i colori italiani, Gabriele Mini passa da Prema a MP Motorsport nel 2026, con il dovere di riscattare una prima stagione in Formula 2 insufficiente. Altri nomi che cambieranno team sono Ritomo Mitaya che ha firmato con Hitech, John Bennet per il team Trident e Kush Maini con il team ART Gran Prix. Conferme invece per Alex Dunne, che continuerà il suo percorso in Formula 2 con Rodin Motorsport e Laurens Van Hoepen per il team Trident.

Federica Passoni