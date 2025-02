Moto2 e Moto3 | Test Jerez, Day 1: Moreira e Piqueras aprono le danze

È tempo di ultime rifiniture anche per i piloti di Moto2 e Moto3, che settimana prossima cominceranno la stagione con il Gran Premio di Thailandia. Nella prima giornata di test a Jerez de la Frontera Diogo Moreira si prende la scena per quanto riguarda la classe di mezzo, mentre è Ángel Piqueras a primeggiare nella entry class.

Pirelli ricca di novità per il 2025

In occasione del debutto nel 2025 il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha confermato una serie di novità tramite un comunicato stampa. Grandi notizie soprattutto per quanto riguarda la Moto2, dove verrà introdotta la mescola Supersoft SCX, già presente ormai da anni nell'ambito del WorldSBK. Come conferma la casa italiana, questa nuova mescola verrà portata in quei circuiti che lo permetteranno per temperature e/o caratteristiche di asfalto. Inoltre, confermato il passaggio dal cerchio di 3.75 pollici a quello di 3.5 in favore di una maggiore maneggevolezza. Per quanto riguarda la Moto3 confermata la pressione minima dello pneumatico posteriore a 1.5 bar.

Moto2 | Diogo Moreira si conferma come favorito

In Moto2 non poteva che essere uno dei favoriti per il titolo a firmare la prima giornata di prove. Diogo Moreira ha incantato nella sua stagione di debutto nella categoria e quest'anno sembra essere uno dei favoriti alla corona della classe di mezzo. Il pilota brasiliano di Italtrans ha fermato il cronometro in 1:40.775, precedendo di oltre due decimi la coppia di Fantic Racing formata da Arón Canet e Barry Baltus, alle prime uscite con la nuova squadra. Ad inseguire Manuel González, anche lui ha cominciato una nuova avventura insieme a IntactGP dopo l'ottima stagione in Gresini Racing. Lo spagnolo ha preceduto una delle novità nelle parti nobili della classifica come Zonta van den Goorbergh, grande talento ma che finora non ha mai veramente concretizzato. L'olandese paga poco meno di mezzo secondo rispetto al leader di giornata. A seguire l'australiano Senna Agius davanti a Deniz Öncü. Celestino Vietti è l'unico italiano all'interno della top 10 con un crono di 1:41.547 che gli vale il 9° posto. L'altro italiano presente nella griglia, Tony Arbolino, è solo 23° e piuttosto distante dalla vetta, specie se si guarda all'undicesimo posto del compagno Izan Guevara.

Moto2 | Test Jerez: i risultati del Day 1

Moto3 | Ángel Piqueras guida l'en plein spagnolo

Per quanto riguarda la Moto3 sono ben sei i piloti spagnoli a primeggiare. A capitanare la nidiata di talenti c'è Ángel Piqueras, passato dopo la stagione di debutto da Leopard Racing a MT Helmets - MSI. Il #36 ha fermato il cronometro in 1:44.442. A seguire l'ex campione di JuniorGP e Red Bull Rookies Cup ci sono due rookie che faranno sicuramente parlare di sé: Máximo Quiles e Álvaro Carpe, rispettivamente piloti Aspar e Ajo che pagano quasi mezzo secondo rispetto a Piqueras. Quarta posizione per la seconda KTM di Ajo con José Antonio Rueda, seguito dalle due Honda targate Leopard Racing di Adrián Fernández e David Almansa, entrambi appena sopra il piede del 1'45". Bisogna aspettare Ryusei Yamanaka per trovare il primo pilota non-spagnolo: il giapponese, compagno di squadra del leader, occupa la 7ª piazza. Come in Moto2, c'è un solo italiano in top 10: è Matteo Bertelle, tornato su KTM dopo due stagioni in chiaroscuro passate sulla Honda del Team Snipers. Il pilota veneto ha fermato il cronometro in 1:45.488 che gli vale la 10ª piazza a poco più di un secondo da Piqueras. Stefano Nepa (11°), Nicola Fabio Carraro (12°), Luca Lunetta (13°) e Guido Pini (15°) seguono a ruota Bertelle, mentre sono più attardati Riccardo Rossi (20°) e Dennis Foggia (23°).

Moto3 | Test Jerez: i risultati del Day 1

